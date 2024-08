La Casa Gentilicia de Feigenblatt condecorada por la Asamblea Nacional de la Republica del Ecuador

La Casa Feigenblatt recibió la más alta condecoración otorgada por la Asamblea Nacional del Ecuador al mérito educativo, la Condecoración Dr. Vicente Rocafuerte. Este es uno de los más altos honores que Ecuador puede otorgar a una institución. El decreto y la insignia fueron presentados en una ceremonia solemne celebrada en la Asamblea Nacional en Quito el 1ero de Agosto del 2024. Su Excelencia Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, presidió el evento y el decreto y la insignia fueron presentados por Su Excelencia Zolanda Plúas, asambleísta y presidenta de la Comisión de Educación.

A la ceremonia asistieron representantes de más de diez universidades y miembros del consejo de educación superior. Su Excelencia el Embajador Otto Federico von Feigenblatt, jefe de la Casa y Enviado Especial del Parlamento Andino para la Educación, aceptó el honor en nombre de la Casa Feigenblatt.

La Casa Feigenblatt se ha distinguido por su dedicación en pro de la educación. Entre sus muchos proyectos en el campo de la educación y el desarrollo internacional se puede mencionar la Catedra Interuniversitaria “Embajador Otto Federico von Feigenblatt” por la Paz, el Desarrollo, y la Educación, la cual organiza congresos en diversos países con el fin de conectar a lideres educativos de todo el mundo. La Casa ha organizado congresos en prestigiosos lugares como la Sede de las Naciones Unidas, el Club de la Universidad de Harvard de Nueva York, la Asamblea Legislativa de la Republica del Ecuador, la Sede del Parlamento Andino, entre otras.

Miembros de la Casa incluyen a varios ex jefes de estado, rectores de universidades, diplomáticos, y figuras prominentes en el campo de la educación. Entre los miembros que han recibido el collar de la Casa se pueden mencionar el Excmo. Sr. Dr. Borja Cevallos, Ex presidente de Ecuador, Excma. Sra. Dra. Rosalía Arteaga, Ex presidenta de Ecuador, el Excmo. Sr. Dr. Héctor Escamillas, Rector de la Universidad Camilo José Cela, el excelentísimo y reverendísimo Monseñor Héctor Cubillos Pena, Obispo de Zipaquirá en Colombia, entre muchos otros.