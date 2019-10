'Perseguidos pero no Olvidados' aborda en su programa la libertad religiosa

En el programa de TRECE 'Perseguidos pero no olvidados', nos cuentan que el 61% de la población mundial vive en lugares donde no existe la libertad religiosa. En el programa del día martes 22 de octubre de 2019, el espacio muestra la imagen de la Catedral de San Pablo iluminada de rojo para sensibilizar sobre la persecución religiosa y la situación de la libertad religiosa en el mundo. Este edificio no será el único en iluminarse de este color para alertar sobre el acoso que sufre la libertad de culto. Además, ofrecemos la última hora de la guerra en Siria.

Javier María Prades, rector de la Universidad San Dámaso y miembro del Comité Teológico Internacional, para hablar sobre el derecho fundamental a la Libertad Religiosa. Conoceremos las consecuencias en la vida de miles de personas del impulso del papa al diálogo interreligioso y contamos la última hora de la guerra en Siria y cómo un nuevo edificio se ha teñido de rojo para recordar a los cristianos perseguidos.

En el programa también viajamos a Bolivia y nos cuenta que próximamente habrá una iluminación especial de edificios y catedrales de todo el mundo en rojo, durante las próximas semanas, por la defensa de la fe.

'Perseguidos pero no olvidados' es un programa de la cadena de televisión TRECE, producido por 'Ayuda a la Iglesia Necesitada' y que relata testimonios en primera persona de aquellos que son perseguidos por practicar su fe. Podrás conocer las historias de nuestros hermanos perseguidos -contemporáneos a nosotros- cada martes semanalmente a las 00.30 de la noche.