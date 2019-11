La historia de José Luis, un monje Cisterciense español en mitad de Marruecos

El programa de TRECE 'Misioneros por el Mundo' visita este lunes 4 de noviembre Rabat, capital de Marruecos. El primer protagonista es el cardenal Cristobal López, arzobispo de Rabat desde 2018. "Una gente que mucha gente no sabe es que la Iglesia en Marruecos existe y está muy viva". "En esta Catedral, cada domingo en la misa hay 500 personas, más jóvenes que adultos.

La mayoría son subsaharianos, es una Iglesia muy móvil, cada año perdemos el 25% de los cristianos porque vuelven a sus países, pero vienen otros. Visitamos el colegio Don Bosco de Kenitra con Juan Antonio Vega Díez, salesiano. "Nosotros buscamos la formación integral de los muchachos". José Luis es monje Cisterciense. "La comunidad estaba en Argelia pero en el año 88 pidieron que mandaran algunos monjes a Marruecos. En 1996 en Tibhirine, Argelia, varios monjes fueron secuestrados y decapitados. Sus cuerpos no aparecieron nunca".

"Se comparten muchas cosas con los musulmanes, casi como se ve en la película "De Dioses y hombres", pero es más fácil aquí. "El Padre Jean Pierrre es superviviente de lo sucedido en Tibhirine "Escuchó gente que hablaba y vio que entraba alguien por la puerta pequeña a una zona donde estaban los medicamentos.

Cuando salió vio que no estaban los hermanos, encontró las habitaciones vacías y revueltas. Él pensó que no les matarían porque si quisieran matarlos lo hubieran hecho allí. Ellos fueron asesinados porque decidieron quedarse. Pero hay que ser siempre buen pastor, el pastor no abandona a las ovejas cuando viene el lobo"

Los reporteros del programa de TRECE, Misioneros por el mundo, se trasladan a nuevos destinos para contarnos el relato de aquellos hombres y mujeres que siguieron el camino de Jesús y predican en las periferias del mundo. Todos los lunes a partir de las 00.30, podrás conocer las historias de tantos misioneros que sirven a Dios y a los que más lo necesitan en todas las partes del mundo.