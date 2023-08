Santa Mónica, madre de oración y lágrimas

La vida es un proceso de caminar hacia Dios, siempre por sendas toruosas, pero con su ayuda para salir adelante. Hoy, XXI Domingo del Tiempo Ordinario, celebramos a Santa Mónica. Ella supo lo que era la mujer valiosa y fuerte de la Sagrada escritura, dada la problemática familiar que le tocó vivir. Nacida el año 332 cerca de Cartago en África del Norte, siendo muy joven casa con un pagano llamado Patricio.

Su base espiritual le hace soportar la frialdad religiosa de su esposo hasta que su penitencia y sacrificios le consiguen de Dios la conversión de su marido, así como de su suegra. Pero los problemas no faltaron cuando Agustín, el hijo mayor imbuido en los estudios, empezó a desviarse de la Fe y a seguir una vida hedonista. Después de muchas oraciones y ruegos a favor de su hijo, un día tuvo una visión en la que el Señor el garantizaba que Agustín estaría junto a ella.

Cuando se lo contó a su hijo, éste pensó que su madre sería maniquea como él. Sin embargo, no entendía el significado de que él estaría con ella y no ella con él. Este consuelo se complementó cuando expuso su problema de madre a San Ambrosio, quien le animó desde las palabras: “Un hijo de tantas lágrimas no puede perderse”. Conversión que se hizo realidad con el Bautizo de Agustín el año 387 en la Fiesta de Pascua.

Tras este cambio radical de vida, Mónica se sintió colmada de cuanto deseaba en vida por lo que se preparó a su partida hacia la Casa del Padre. También Agustín, intuyendo la proximidad de la partida de su madre, se fue a vivir con ella y su hermano en los últimos momentos. Pronto se siente afectada por unas fiebres que se fueron acentuando, hasta que Santa Mónica muere el mismo año 387.