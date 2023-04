Martes de Pascua: Primera Aparición del Resucitado

Sigue la tónica pascual en la Iglesia gozosa por el Señor Resucitado, Victoria para toda la humanidad de todos los tiempos. Hoy es Martes de la Octava, en este ámbito de júbilo.Tercer día en la Celebración de la Resurrección. Los cristianos continúan poniendo los ojos en la Primitiva Comunidadsurgida a la luz del Señor Resucitado que envía su Espíritu para fortalecerla, tal y como cuentan los Hechos de los Apóstoles.

Y en el seguimiento de estos días hoy María Magdalena que no había visto todavía al Señor se encuentra llorando desconsolada al creer que han robado el Cuerpo. Unos ángeles le preguntan claramente por su llanto y tristeza. Ella se hace eco de su pesar porque se han llevado al Maestro e ignora dónde lo han puesto. Junto a ella se sitúa Cristo Glorioso que le pregunta para hacerse el encontradizo, por su abatimiento.

Cuando se vuelve no le conoce y piensa que es el hortelano del Huerto. Con un acento de preocupación le pide explicaciones pensando que Él se lo ha llevado de allí. Llamado por su Nombre reconoce enseguida a Cristo ante el que se postra, adorándole. La respuesta de Jesús es rotunda: “No me toques que todavía no he subido a mi Padre”.De ahí surge el Mandato de que vaya al Cenáculo y se lo avise a los Once.

Ella cumpliendo con lo que le pide se va a la casa donde los Apóstoles estaban con las puertas cerradas. Allí les cuenta con todo detalle lo que le había pasado y cómo había reconcido al Salvador. El Cirio Pascual tiene un lugar preferente en las celebraciones, a lo largo de estos cincuenta días. Y desde la Vigilia de la medianoche del sábado al domingo el Aleluya es el grito de Victoria de este Ciclo que ya resonará durante todo el Año Litúrgico hasta que quede suprimido en una nueva Cuaresma.