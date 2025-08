A lo largo del Año Litúrgico hay tres fiestas dedicada sal Señor en el Tiempo Ordinario. Hoy celebramos una de ellas: La Transfiguración del Señor. Después de haber anunciado su Pasión y Muerte para resucitar a los tres días, Cristo se lleva a Pedro, Santiago y Juan a la montaña, porque veía que se podían desmoralizar.

Mientras oran sus vestidos y su aspecto se vuelve de un Blanco deslumbrador. Al mismo tiempo, aparecen Moisés y Elías. Ambos hablan de su Misterio Pascual que iba a consumar en Jerusalén. Entonces Pedro y los otros dos hermanos que se caían de sueño, se espabilan ante el Resplandor. Pedro propone hacer tres tiendas y seguir ahí, porque se encuentran muy bien.

Al final una Nube les cubrió y les presentó a Cristo, el Hijo Predilecto. Después de la Manifestación Divina, en aquella Voz, ellos se asustan y el Señor les tiene que tocar para devolverles la paz. Al bajar ya rebosantes de gozo, el Maestro les pide no contar a nadie esa visión, hasta que Él resucite de entre los muertos. Ellos no lo comprenden, pero prometen no divulgarlo.

La Fiesta se celebraba en Oriente entre los siglos IV y V. Curiosamente la Iglesia Ortodoxa la incluye entre las Doce Fiestas más importantes del Año Litúrgico. Ellos son los pioneros en ponerla el día 6 de agosto.

En Occidente el siglo IX supone el comienzo de la Celebración. Se extiende poco a poco sin una fecha concreta. En 1456 tiene lugar el Sitio de Belgrado donde húngaros se enfrentan a los turcos, ganando las tropas cristianas. En agradecimiento, el Papa Calixto III fija la Transfiguración del Señor para cada 6 de agosto.