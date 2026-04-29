San Pío V, Papa

La sabiduría de la manera más sencilla y natural se centra en el Santoral de la última jornada de abril. Hoy, en esta IV Semana de Pascua, despedimos el mes con la celebramos del Papa San Pío V. Nacido en el año 1504, era de familia noble, aunque muy modesta y de pequeño estuvo al cuidado de los rebaños para sacar delante la vida familiar.

La Providencia le reservaba en su Designio Salvador para un Pastoreo mayor. De hecho, su vocación se encaminó a la Orden de Predicadores, los Dominicos. Un carisma al que sirvió como Terciaria Santa Catalina de Siena que conmemorábamos ayer. Profesor de Filosofía, hizo frente a las herejías de su tiempo. A la muerte de Pío IV fue elegido Papa.

Cuando accede al Papado decide que conservará el hábito blanco, propio de la Orden de Predicadores. Por eso, desde entonces los Papas siguieron esta tradición de sotana blanca. Porque el color Papal era rojo como Vicario de Cristo que derrama su Sangre en la Cruz por todos y en conmemoración de Pedro que también muere dando su sangre por el Señor y su Iglesia.

A lo largo de su ministerio invitó a todos a vivir desde la más absoluta sencillez y entrega. Sufrió el Protestantismo como uno de los principales problemas que causaron una división en el seno de una Iglesia que necesitaba el impulso del Espíritu a través de pastores como este propio Pontífice.

Cuando el 7 de octubre de 1572 los cristianos vencieron a los turcos en la batalla de Lepanto, instituyó La Virgen del Rosario. Puso en marcha de las reformas del Concilio de Trento. San Pío V muere en el año 1572.