La Basílica de Guadalupe, el santuario de la Virgen María más visitado del mundo

Juan de Zumárraga tenía muchas cosas en las que pensar como para estar pendiente del tremendo calor que hace en México. En Vizcaya no están acostumbrados a no parar de sudar en todo el día, y menos en diciembre, pero para el primer obispo de esta naciente diócesis, no es un problema después de que a Juan Diego se le haya aparecido la Virgen María.

Es verano de 1531. Y el trabajo que va a dar la aparición en sí no es lo peor. Ni tampoco que ahora -no le queda otra- que afrontar la construcción del templo que ha pedido. Encima es que es incapaz de pronunciar el nombre que le ha puesto el bueno del indio de la etnia chichimeca: 'coatlaxopeuh'. A ver cómo cuenta todo esto en la península. Es lengua nahuatl y significa 'la que aplasta la (cabeza de la) serpiente' y supuestamente se pronuncia "quatlasupe", o algo por el estilo.

Juan de Zumárraga se seca el sudor de la frente con su viejo pañuelo, y esto le hace añorar su hogar. Mira a la Virgen de Guadalupe que tiene sobre su mesilla de madera gruesa, un regalo que le hicieron en Extremadura antes de partir hacia el Nuevo Mundo. ¿'Quatlasupe'... o 'Guadalupe'?

El santuario más visitado del mundo

Lo que el obispo no sabía, es que algo más de cien años más tarde, en 1695; comenzaría a construirse la Basílica de Santa María de Guadalupe en la ciudad de México. Y en 2020, casi 500 años después -esto lo sabía menos todavía-, no solo sigue existiendo un templo que venera a la Virgen María por aquel suceso, sino que es el santuario mariano más visitado del mundo.

Tampoco se lo imaginaría el humilde indio Juan Diego, al que hoy hay que ponerle el prenombre de 'san', y que tuvo la suerte de conocer a la Virgen y de que su imagen se apareciera en la tilma que llevaba puesta. Hoy esa misma imagen preside el templo que visitan cada año al rededor de 20 millones de personas.

Sin ir más lejos, durante los días de la festividad de María de Guadalupe que se celebra el 12 de diciembre, se congregaron en el lugar más de 10 millones de personas. Más gente que la población total de la ciudad. Solo compite con estas cifras la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

Con amor y alegría se unieron a una sola voz nuestros hermanos peregrinos para entonar las mañanitas a nuestra querida Madre y Señora, Santa María de Guadalupe. Dando inicio a la Celebración Eucarística de la Solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe. pic.twitter.com/rmdx44MiQ0 — Basílica Guadalupe (@INBGuadalupe) December 12, 2019

Origen español

Una advocación de la Virgen María que está en cinta y que es todo un misterio entonces y en la actualidad. Se han intentado elaborar imágenes semejantes en la misma tela sin ningún éxito, sus colores sin rastro de ninguna sustancia pictórica o el secreto que esconden los ojos de Guadalupe, son algunas de las incógnitas que aun hoy existen al rededor de este milagro.

Un milagro que lleva por título un nombre extremeño. Proveniente de la villa de Guadalupe en la provincia de Cáceres, Extremadura, España, una advocación mariana que nace en el siglo XIV y que acompañó a los conquistadores que descubrieron el continente que ahora llamamos América.