La oración del día: San Patricio

Hoy nos acercamos hasta la figura de San Patricio. Nacido en Gran Bretaña hacia el año 365. Hijo de un oficial del ejército romano, llamado Calpurnio, su madre procedía de la familia de San Martín de Tours.

Tras varios años en el país galo, sería el Espíritu quien le conduciría hasta Irlanda, donde sería fecundo su apostolado. Consagrado obispo, su apostolado logró predicar y extender el Evangelio de Cristo entre los irlandeses. Muere el año 461 en Downpatrick, pueblo que puso este nombre en su honor. San Patricio es, por todo esto, el Patrón de Irlanda.​

Oración

Cristo conmigo,

Cristo ante mí,

Cristo tras de mí,

Cristo en mí,

Cristo bajo mí,

Cristo sobre mí,

Cristo a mi derecha,

Cristo a mi izquierda,

Cristo cuando me acuesto,

Cristo cuando me siento,

Cristo cuando me levanto,

Cristo en el corazón de todo hombre

que piensa en mí,

Cristo en la boca de todo hombre

que hable de mí,

Cristo en todo ojo que me ve,

Cristo en todo oído que me escucha.