La oración del día: San Luis Gonzaga

Hoy celebramos a San Luis Gonzaga quien, se despojó de su rango como el Maestro y tomó la condición de servidor entre los más necesitados. Nacido en Lombardía, cerca de Mantua (Italia), en 1568, es hijo de los marqueses de Castiglione.

Ya de niño mostraba una curiosidad por conocer los entramados del mundo militar, acompañando a su padre en alguna de sus visitas a los soldados. Pero, por encima de todo, su madre se preocupó de instruirle en la Fe, algo que caló hondamente en el hijo. Y es que a los siete años profesaba una profunda devoción a la Virgen. En plena adolescencia y después de haber aumentado su experiencia de vida cristiana, recibe la Primera Comunión de San Carlos Borromeo.

Las súplicas de la madre al Señor pidiéndole que uno de sus hijos fuese llamada a una vocación consagrada fue escuchada en el propio Luis. Cuando iba a ser designado príncipe dado su carácter primogénito, renunció a este derecho a favor de su hermano. Una vez liberado de cualquier atadura humana, ingresó en la Compañía de Jesús, entregándose cada vez más al plan divino de la Providencia sobre él.

Así se dedicó a cuidar a los enfermos en los hospitales. Intuyendo que Dios le marcaba poco tiempo en este mundo se entregó más a Él, hasta que fue contagiado de una fuerte epidemia que asoló Roma, marchando a las moradas eternas en 1591. Es el Patrono de los jóvenes, compartiendo con otros Santos como San Juan Bosco el Patronazgo sobre las Jornadas Mundiales de la Juventud.





Oración





Dios Todopoderoso, que infundiste en San Luis Gonzaga un espíritu de servicio y entrega al prójimo por Ti,

te pido por su intercesión que me concedas fortaleza para no desfallecer, y paciencia para no desesperar

en este momento de desconsuelo, ayúdame, te lo suplico a aliviar mis sufrimientos,

ayúdame a obtener lo que tanto necesito.





También te pido, que pueda imitar el espíritu de sacrificio

de San Luis Gonzaga, así como el deseo de vivir con pureza interior cada día de mi existencia.

Te lo pedimos a Ti, que siendo Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos.





Amén.