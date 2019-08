El zasca de una monja a un grupo gótico que ha reventado Twitter

Como si de un tira y afloja se tratara. La guerra dialéctica entre una monja y un grupo gótico que se ha hecho viral en Twitter, comenzó con un tuit provocativo que colgó el joven en su cuenta y llegó a más de diez mil me gusta, pero las reacciones no tardaron en llegar.

This was written out of love, not fear. The nun is horny, be the reason why the nun is horny. https://t.co/TLW2QwnzOD — Doth (@DothTheDoth) 3 de agosto de 2019

“Se la razón por la que una monja se aferre a su Rosario cuando pasas a su lado”

Puede incluso parecer una frase normal, pero como dice el refrán: 'Cuando publicas algo en internet lo haces para todo el mundo'. Y en este mundo también se encuentra la Hermana Theresa Aletheia Noble, de las Hijas de San Pablo cuya respuesta artística al grupo gótico reventó aun más la historia:

“ Oh, ,por favor. Nadie se aferra a su Rosario porque ustedes sean góticos. Nosotros somos los góticos originales. Pero igual rezaré un Rosario por ti”.

Oh please. No one is clutching a rosary because you are a goth. We're the original goths. But I'll say a rosary for you anyway. ☠️ https://t.co/TXFRy0HwRO — Sr. Theresa Aletheia (@pursuedbytruth) 2 de agosto de 2019

Después de la respuesta de la monja, con casi veinte mil Me gusta, se desató la guerra dialéctica en Twitter.

El grupo gótico, que se había quedado en ridículo tras la respuesta de la Hermana Theresa, quiso revertir la situación respondiendo a la monja:

“Los 'Góticos originales' saquearon Roma”.

And after that we got Gothic architecture named after the Goths.



The height of being a Goth. pic.twitter.com/8Wi5rrGMNA — Fr. Matthew P. Schneider, LC (@FrMatthewLC) 2 de agosto de 2019

Pero con lo que no contaban es que se sumaran otros usuarios de la red social, como el sacerdote Mathew P. Scheneider que siguiendo el hilo, se encargaron de las respuestas:

“Y luego de esto tenemos la Arquitectura Gótica, llamada así después de los góticos. La medida para ser gótico”.

La hermana Theresa es muy activa en las redes sociales, las cuales utiliza para evangelizar a los jóvenes mostrando sobre todo, el lado positivo de la vida de un católico.

Además la religiosa es bastante popular por su libro “Recuerda tu muerte: Devocional Memento Mori Lenten”.