Así afecta la política a la vida misionera en Costa de Marfil

El diario de estos últimos días de nuestro misionero Ramón ha sido un ajetreo de noticias. Desde Costa de Marfil nos cuenta, entre otras cosas, la bendición de un futuro Santuario, la absolución del expresidente y el exministro del país y su regreso a San Pedro, la capital del país africano.

Domingo 13 de enero

Hoy hemos tenido una gran fiesta en la parroquia a la que pertenecemos en Abidjan. El cardenal de Abidjan tenía que venir para bendecir el Santuario a Nuestra Señora de la Natividad y poner la primera piedra de la futura iglesia. Finalmente, el cardenal no ha podido venir y ha enviado al vicario general. Yo he visto a mucha gente que hacía más de un año o dos que no veía. Por la tarde, he estado ayudando a entender las ecuaciones a un chico del barrio. Un día de celebración y acción de gracias. Buenas noches y dulces sueños.

Martes 15 de enero

Hoy la noticia no viene de aquí sino de La Haya. Hoy, Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé, el expresidente y el exministro de Costa de Marfil, han sido absueltos tras más de siete años de cárcel.

La noticia ha generado cuatro tipos de reacciones: los partidarios de su partido, exultantes de alegría; los de la oposición han tomado nota del veredicto judicial; las organizaciones de derechos humanos están escandalizadas por la institucionalizacion de la impunidad y claman justicia, y la mayoría de la gente cree que esto es un paso que puede hacer avanzar la reconciliación.

Esto sucede, al mismo tiempo que se avecinaran unas elecciones reñidas en 2020 porque Ouattara, el actual presidente, tendrá un adversario de su talla política. Lo cierto es que nada será igual en Côte d'Ivoire tras la decisión que han tomado hoy. Los ánimos están a flor de piel porque unos consideran esta situación como una victoria moral, otros como una derrota y, por supuesto, nadie se queda indiferente. Esperemos que la Côte d'Ivoire siga avanzando por el camino de la reconciliación y de una visda digna para todos. Buenas noches y dulces sueños.

Jueves 17 de enero

Hoy he regresado a San Pedro. En un mes y medio he hecho más de 5.500 km. Así que, si hubiese ido en línea recta, habría llegado a Zaragoza. Tampoco estamos tan lejos. El viaje ha ido bien, ha tenido mucho de comunión, compartir y gratuidad. La acogida en casa ha sido impresionante. Boniface la ha preparado muy bien. El reencuentro con los Amigos de la Consolata y con los Jóvenes de la Consolata y del barrio ha sido intenso. Hacía más de un mes que no nos veíamos. Una joven me ha compartido una situación difícil que están viviendo en casa. He ido a ver a una familia que ha traído al mundo a su cuarta hija. Buenas noches y dulces sueños.