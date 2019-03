Líos de amor, guerra, amistad... así es la vida en una misión en Costa de Marfil

Ramón Lázaro es misionero y llegó a Costa de Marfil hace ocho años. Cada día, antes de dormir, nos cuenta un pequeño resumen de lo que vive en África en su interesante diario:

Domingo 10 marzo:

He gozado la eucaristía con la comunidad. He encontrado el enganche y todos hemos crecido en la fe y en las consecuencias para la vida de cada día. Ha sido bonito también el rato con los niños. Varias mujeres han venido para que rezaramos por ellas y las escuchara. Luego han venido los jóvenes.

Hay uno de ellos que se ha arrejuntado. Ella está embarazada pero sus padres no han dado su consentimiento a la unión. Y me han pedido que intercediera. Luego, problemas con los gendarmes que habían bloqueado unos chicos sin dejarles pasar porque no tenían los documentos de la moto. Vamos un sinfín de situaciones.

Por la tarde, rumbo a Dianra donde nos esperaba una parte de la comunidad con cantos y danzas para acoger a Ariel que salió de aquí hace más de siete años. El reencuentro ha sido muy bonito. Y tras un largo compartir de todo y de todos, llega el momento de descansar. Un día vivido en su presencia. Buenas noches y dulces sueños

Lunes 11 marzo:

Hoy he regresado a Grand-Zattry pero antes he visto a una amiga que hacía tres años que no veía. Ella está estudiando Economía y Finanzas en una escuela profesional. El año pasado no aprobó porque en el examen oral el profesor me preguntó directamente que le daba para que la aprobara. Como no Le dio nada, la suspendió.

Eso fue un golpe muy duro y abandonó los estudios durante seis meses y mañana va a retomarlos. Ha llorado mucho. Me ha enseñado dónde vive, un cuarto de apenas 9 metros cuadrado y por el que tiene que pagar unos 20 € al mes (el salario mínimo es de unos 92 €). Me ha dolido mucho. Cuando todo el sistema es injusto es muy complicado.

Y luego, he llegado a Grand-Zattry y me encuentro a jóvenes de secundaria desmotivados tras más de un mes y medio de huelga de los profesores. Sí, el sol brilla sobre las nubes, pero las nubes son muy densas. Buenas noches y dulces sueños.

Miércoles 13 marzo:

Las cosas se han calmado en Marandallah entre los Koró y los Senufó. Un misionero que está allí ha tenido una reunión con el subprefecto que ha ayudado a calmar las cosas. Agradezco a Dios un diálogo en la fe que creo que me ha ayudado más a mí que a la persona que me lo ha pedido. El resto del día se me ha ido haciendo gestiones y estando cerca de misioneros que están viviendo situaciones complejas. Buenas noches y dulces sueños.