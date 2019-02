Así son las misas en una misión de Costa de Marfil

En una misión en mitad del continente africano pasan muchas cosas. Cada semana nos lo cuenta nuestro misionero Ramón Lázaroen su diario. Celebraciones, viajes, reflexiones... Puedes leer absolutamente todo lo que le ha pasado esta semana aquí:

Domingo 10 de febrero:

Hoy la celebración ha sido una pasada. Ha habido mucha comunión, mucha sintonía. Hemos celebrado la fiesta de Bakhita y hemos profundizado juntos en la Palabra. Este tipo de celebraciones me llenan un montón. También he tenido la ocasión de presentar a un nuevo misionero. Todo ha sido fiesta porque luego hemos comido todos juntos y hasta he tenido un táctico para jugar con los niños. En el viaje de vuelta a San Pedro he conocido a una nueva familia de una aldea. Hemos regresado a San Pedro sin problemas. Allí había reunión con los jóvenes a las ocho de la tarde. Vamos, un día completito. Aquí os dejo una muestra.

Martes 12 de febrero:

Un par de días más tranquilo, preparando presupuestos para 2019,compartizbdo en comunidad proyectos, preparando la fiesta de Allamano y atento a los jóvenes del barrio, con algunos diálogos plenos de confianza que muestran las dificultades de los jóvenes de aquí. Le doy gracias a Dios también por lo cotidiano.

Jueves 14 de febrero:

Hoy he ido a dar el pésame a una familia de San Pedro. La hermana mayor de la persona que yo conozco ha fallecido en España. Le diagnosticaron aquí un cáncer de pulmón y fueron a Túnez hace tres años. Alguien les dijo sur en España había buenos especialistas y desde hace un año estaba en Madrid. Falleció la noche del martes al miércoles. Ahora están con los trámites para traer el cuerpo aquí y enterrarla en Côte d'Ivoire. Por la noche, me ha tocado a mí animar la oración de preparación a la fiesta de nuestro Fundador. Ha venido bastante gente. La verdad es que estoy sorprendido de la asistencia pero también de la participación. Les veo muy interesados. Bonito gesto de familia. Buenas noches y dulces sueños.