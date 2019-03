Así juegan los niños en una misión de Costa de Marfil

Ramón Lázaro es nuestro 'corresponsal misionero' en Costa de Marfil. Llegó a la misión que dirige hace ocho años. Ahora, cada día, antes de dormir, nos cuenta un pequeño resumen de lo que vive en África en su interesante diario:

Domingo 24 de abril

Hoy he venido a Abidjan para recoger a un Consolato que venía de Etiopía. La eucaristía la he celebrado con una comunidad de una aldea. Ha sido precioso el momento vivido juntos. Escuchando una Palabra viva que tenía cosas que decirnos a cada uno de nosotros. En Abidjan, he descansado un poco porque el viaje ha sido largo. Luego he ido a saludar a los vecinos y he encontrado a estas niñas jugando a bailar.

Lo que tienen en sus manos son los premios que ellas mismas se han inventado. Un coche y unas botellas de plástico llenas de arena que simbolizaba las copas. Me han encantado. Luego, me ha tocado acompañar los lloros de una moza que con apenas 18 años está embarazada de tres meses. Ahí, acompañando. No era lo que esperaba pero se quieren y todo está mezclado. También he estado acompañando a una joven pareja musulmana, que están empezando a vivir juntos tras la boda y no todo es fácil. Vivir con este pueblo compartiendo un trocito del camino. Dejando entrever la misericordia del Padre. Buenas noches y dulces sueños.

Miércoles 27 de abril

Varios me habéis preguntado si estoy bien. Sí, estoy bien. Simplemente, llego cansado a la cama y me da pereza escribir lo vivido. Ya perdonaréis. Últimamente estoy viajando mucho y hay que saber dosificarse. De hecho, mañana vuelvo a Abidjan. Donde estaré hasta el martes que volveré a San Pedro. Estoy preparando la reunión del Consejo Continental de la Consolata que empezará el martes. Así que preparando reflexiones, lecturas de la realidad y propuestas.

Junto a todo eso está la vida en fraternidad e intento seguir atento a los niños del barrio, a los jóvenes (el jueves de la semana se casa una chica musulmana del barrio que nos ha invitado), las visitas a las familias y la presencia a la CEB, et donde he estado hoy. Así que rezad por nosotros, para que todo vaya bien. Buenas noches y dulces sueños.

Jueves 28 de abril

Tras siete horas de viaje, de nuevo estoy en Abidjan para acoger a los superiores de la Consolata del continente. Empezarán a llegar a partir de mañana. Estoy un poco tenso porque es la primera vez que tenemos el Consejo en Côte d'Ivoire pero supongo que todo irá bien. Además, todos están poniendo de su parte para que la acogida sea fraterna. Por la noche he estado hablando con una pareja que llevan un año y medio casados y que no consiguen quedarse embarazados. Están pasándolo mal. Estar con ellos, mostrar cercanía, amor y esperanza. Buenas noches y dulces sueños.