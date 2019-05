La sorprendente relación entre Los Vengadores Endgame y Santa Teresa de Ávila

La película de Los Vengadores Endgame lleva poco más de una semana en taquilla y ya ha batido datos históricos. De hecho, en sólo cinco días en los cines de Estados Unidos, el punto y final a la saga de Marvel recaudó más de 1.000 millones de dólares. La batalla final entre Thanos y los superhéroes por el presente y el futuro del universo era una de las más esperadas. El arma de la que depende el destino final de todo es el guante en el que se contienen las llamadas "gemas del infinito". Pero, ¿qué pensarías si esa arma estuviese inspirada en Santa Teresa de Ávila?

La clave del film reside en el arma tan codiciada por el villano y los héroes. Thanos lo ha empleado para eliminar a la mitad de todo cuanto vive en el universo de Marvel. El Capitán América, Ironman, Thor y compañía buscan cómo arreglar el caos generado por Thanos. El diseño del arma y los adornos guardan un curioso parecido con un relicario de Santa Teresa.

El relicario en el que podría estar inspirado el Guante del Infinito contiene la mano incorrupta de la santa abulense. Una de las diferencias puede encontrarse en el material: el de Thanos el de oro y el guantelete que recubre el miembro de la santa es de plata. Otra, que el de Santa Teresa es objeto de veneración y petición de favores, mientras que el otro es un arma de destrucción de alcance universal. Sin embargo, el diseño del depositario de la reliquia que aún hoy se venera guarda un gran parecido.

El guante de Santa Teresa también está adornado con joyas. La disposición y colocación de estas piedras preciosas, y los orificios del propio guante son prácticamente iguales a los que definen al de Thanos. La reliquia de Santa Teresa se conserva como un tesoro en el convento de Nuestra Señora de la Merced en Ronda, en España.

Nueves meses después de su fallecimiento, se exhumó el cuerpo de Santa Teresa y se descubrió que estaba incorrupto. Es decir, el tiempo y la degradación no habían causado ningún desperfecto. Ese caso también ha ocurrido con otros santos y, en algunas ocasiones, se han tomado partes de su cuerpo para venerarlas como reliquias.

Las monjas no han sido las únicas propietarias de la mano de la santa. El dictador español Francisco Franco la mantuvo con él, incluso al lado de su cama, durante su vida. Las hermanas pudieron recuperarla en 1975.

Uno de los primeros en percibir la semejanza entre el guante de Thanos y el relicario de la santa andariega fue un fraile. Fray Dismas plasmó en Twitter la teoría de que el guante de Thanos era poderoso porque se parecía al de la santa.

La reflexión del religioso se ha vuelto viral y ha despertado la teoría. Actualmente, ese tweet acumula más de 6.000 retweets y 18.000 "me gusta".

Did you know that the gauntlet of Thanos is so powerful because it is a replica of the relic of the hand of St. Teresa de Jesus?



Good luck unseeing that now.



(Source: Déjale ir, Católico) pic.twitter.com/6BCFUCroqv