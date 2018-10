Montserrat Caballé: "Mi relación personal con Cristo es muy íntima"

Con la muerte de Montserrat Caballé nos deja una de las mejores soprano del mundo, sí. Pero también se nos va una católica que no tenía miedo a reconocerlo públicamente. En 2014, la Conferencia Episcopal Española le otorgó el Premio ¡Bravo! de Música 2013, y con este motivo, el semanario Alfa y Omega le realizó la entrevista que reproducimos a continuación, en la que explicó cómo vivía su fe:

Pregunta: La Conferencia Episcopal Española le ha otorgado el Premio Bravo, «por su servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos». ¿De qué forma ha intentado vivir esos valores evangélicos en su trabajo, en su familia y con sus amistades?

Respuesta: Con el amor y la fuerza que me da la fe en Dios, y, por tanto, la fe hacia todo ser humano.

El mundo del espectáculo es, en ocasiones, un ambiente hostil para vivir la fe. ¿Le ha resultado difícil expresar su fe, a lo largo de su trayectoria?

La fe se lleva dentro. Así que, viviéndola así, no es difícil mantenerla ante cualquier situación o adversidad.

Usted ha sido aclamada, reconocida y admirada tanto por el público como por la crítica, y en todo el mundo. ¿Cómo se lucha contra la tentación de la vanidad, cómo se logra ser humilde, cuando el mundo adula y alaba (incluso, y sobre todo, cuando esa alabanza se hace con buena intención y con toda justicia)?

El saber que has cumplido con tu misión, el saber que has servido con la verdad al genio Creador, que en este caso se presenta a través del genio creador del compositor, te llena el espíritu de tanta felicidad que, en realidad, no deja sitio para alabanzas ni para adulaciones.

Usted ha cantado delante de Juan Pablo II, en 1982, y delante de Benedicto XVI, en 2006. ¿Le gustaría cantar delante del Papa Francisco, ahora que se habla de un posible viaje del Santo Padre a España, con motivo del centenario de santa Teresa?

En aquellas dos ocasiones, delante de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, sentí una emoción muy grande al cantar. Así que, lógicamente, si pudiera, también me gustaría poder cantar para el Papa Francisco.

¿Son la música y el arte un camino para acercarse a Dios?

Quizá. Pero es que yo creo que el hecho de estar al lado de Dios no necesita caminos.

Usted siempre ha defendido la importancia de la familia. Sin embargo, su trabajo le ha obligado a trabajar muchas horas y a viajar mucho. ¿Cómo ha podido cuidar su matrimonio y ocuparse de la educación de su hija, con esa circunstancia tan complicada?

La influencia y el ejemplo de mis padres en mi vida y en mi fe ha sido total. Por eso, yo también he intentado combinar los viajes profesionales con mi vida familiar, sin descuidarla.

Decía san Agustín que "el que canta, ora dos veces". ¿Ha llegado a rezar, a entrar en presencia de Dios, al cantar alguna composición, bien durante los ensayos, bien durante una actuación?

Sí, sobre todo con el oratorio La Vierge, de Jules Massenet. Ésa es la pieza que más me emociona y conmueve, la que más me ayuda a sentir a Dios.

Y además de cantando, ¿cómo reza Montserrat Caballé?

Mi relación personal con Cristo es muy íntima. Por eso, rezo en silencio.

Algunas personas critican a la Iglesia tachándola de oscurantista u opresora. Sin embargo, pocas aportaciones artísticas a lo largo de la Historia pueden compararse a la que ha llevado a cabo la Iglesia, desde la música sacra a innumerables obras de todas las disciplinas artísticas. Como artista, ¿cómo valora el legado cultural del cristianismo?

Bueno, yo considero que el legado cultural más importante y relevante del cristianismo es, ante todo, la fe. El arte que nace de la fe es el mayor arte que existe, y también es el mejor para que la Iglesia siga conduciendo a sus rebaños al encuentro de Dios.