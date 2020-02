María Vallejo-Nágera en 'Corazón Ardiente': "Es una historia de amor"

María Vallejo-Nágera es escritora y ha publicado libros como 'Un mensajero en la noche' -entre otros muchos éxitos-. Lo que no se esperaba es que, con 55 años, cumpliría su sueño de cuando era "un mico": ser actriz. Ella es una de las protagonistas de la nueva película sobre el Sagrado Corazón titulada 'Corazón Ardiente' que podrás ver a partir del 21 de febrero.

Asegura que "ha sido un regalo de Dios totalmente inesperado" poder participar en este proyecto comandado por Andrés Garrigó. "Es un documental con una investigación sobre toda la historia de la devoción al Sagrado Corazón, y con una salpicadura de testimonios de algunas familias y soldados que se fiaron de Él. Es una devoción muy bonita porque es la clave del amor de Cristo. Es una historia de amor".

El papel de María Vallejo-Nágera es de ficción y cuenta que cogió rápido el ritmo del trabajo como actriz: "He aprendido mucho en un mundo muy distinto al mío. Cuando me vi en cámara me entró la risa, porque pensé: 'esa señora no soy yo'". Dice que siempre hay que preguntarse el 'para qué' y no tanto el 'por qué' de las cosas, tal vez por ello 'se fio de Dios' y dio el paso para participar en este proyecto.

Cuando me vi en cámara me entró la risa

"La historia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es chocante, hermosa, llena de luz y del amor de Dios. Cuando me llamaron para una película que trata sobre el Sagrado Corazón, pensé: pues si el Señor ha querido que me llamen para esto, Él sabrá".

Cuenta que la película da datos interesantes como que varios países en el mundo se han confiado a esta devoción a lo largo de la historia: "En España el rey Alfonso XIII, por ejemplo, consagraron el país al Sagrado Corazón. Y son países que quedan muy protegidos: en España no entramos en la Segunda Guerra Mundial y la fe se ha mantenido hasta ahora".

"Lo hemos pasado muy bien haciendo esta pelicula", y tiene pinta que los espectadores también lo harán, y además: "Van a aprender lo que es el Sagrado Corazón, el porqué de esta devoción y por qué es tan importante". Una película que quiere ser "un granito que va a aportar conocimiento de algo muy gordo para el mundo católico. Van a salir informados y las personas que se consagren al Sagrado Corazón después de ver la película, tendrán mucho ganado".