5 películas católicas para ver esta Navidad en familia

La Navidad es tiempo de disfrutar de la familia, de esos seres queridos que hace tiempo que no ves y de las esperadas reuniones con los amigos. Una fecha llena de cenas y comidas navideñas en las que no pueden faltar las películas de la sobremesa. Por eso, desde Religión COPE hemos hecho una lista con cinco propuestas que no te puedes perder estas fiestas. Un repaso por algunas de las mejores producciones navideñas, que hacen una clara referencia al nacimiento de Jesús.

1. Natividad (2006)

Natividad es una de las últimas películas producidas que tratan sobre el nacimiento de Jesús. Un film que nos muestra los momentos previos a la llegada del Mesías. Natividad narra la vida de una humilde pareja, María y José, que con escasos recursos se dirigen hacia Belén. María está embarazada y espera un bebé que un ángel le ha dicho que será el Mesías.

¿Cómo se enteró María de qué estaba embarazada? ¿Cómo reaccionó Jose al saber que María iba a tener al Hijo de Dios? ¿Dónde dio a luz María? Son solo algunas de las preguntas a las que da repuesta esta película que cuenta con una gran calidad de imagen e interpretación. Casi dos horas de un metraje estadounidense que nos invitan a trasladarnos a uno de los momentos más importantes de la historia.

2. María de Nazareth (2012)

María de Nazareth es una miniserie inspirada en la vida de la Virgen María y de María Magdalena. Dos entregas en las que se relata la vida de la Virgen, tal y como narran los evangelios de Mateo y Lucas.

El film comienza con la Anunciación y la recreación de los instantes previos, durante y después del nacimiento de Jesús. Una producción de casi siete horas en las que la conocida actriz sevillana Paz Vega, encarna el papel de María Magdalena.

3. El Mesías (2016)

El Mesías es una producción estadounidense que cuenta la historia desde el punto de vista de un niño, de Jesús. Un momento del Niño Jesús interesante, ya que en la Biblia no hay mucha información sobre este periodo de su vida. Narra como poco a poco el propio Jesús se va dando cuanta de cual es su destino, de que es el Hijo de Dios. Casi dos horas de metraje con momentos tan intensos como la persecución del Rey Herodes al Niño Jesús.

4. Se armó el Belén (2017)

Se armó el Belén es la primera propuesta infantil que te hacemos desde Religión COPE. Una película para poder disfrutar en familia junto con los más pequeños. Este film estadounidense narra el viaje de Bo, un burrito pequeño, que reúne el coraje necesario para cumplir la aventura de sus sueños. Un viaje en el que conocerá a muchos animales, entre los que se encuentran tres camellos, los tres camellos que llevan a los tres Reyes Magos hasta el portal de Belén.

Se armo el Belén cuenta las aventuras de unos animales parlantes que durante su camino están guiados por una Estrella muy especial, la que les llevará a conocer al Niño Jesús.

5. Los Reyes Magos (2003)

Nuestra segunda propuesta infantil para estas Navidades es la película: Los Reyes Magos. Un film que narra las aventuras de los tres Reyes Magos desde un punto de vista menos bíblico pero muy entretenido para los más pequeños.

Melchor, Gaspar y Baltasar unirán sus poderes mágicos para afrontar las amenazas del Rey Herodes. Para ello, estarán guiados por una estrella. Una misión llena de aventuras en la que al final los tres magos se convertirán en...los tres Reyes Magos.