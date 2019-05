El concierto de música de los 80 en Madrid que ayuda a los refugiados de Siria, Honduras y España

Los años 80 suenan a Video Kill te Radio Star, de The Buggles, a Fangoria cantando A Quién le Importa, o al You Really Got Me, de The Kinks, entre otros temas. También, se recuerda en España el Sábado en la noche, de Miguel Ríos. Esa canción de Miguel Ríos, esa década del siglo XX y la ayuda a los refugiados tienen algo en común. Se trata de un concierto benéfico de la ONG CESAL el próximo sábado por la noche. Esta actividad quiere recordar que los 80 también fueron testigos de su nacimiento como proyecto hace 30 años.

Esta organización propone un retorno al pasado a través de música de los 80 para abordar las problemáticas del presente. La recaudación del evento se va a destinar a tres proyectos distintos de la entidad en Siria, Honduras y en España. Dos grupos amateur van a ser los encargados del retorno del ambiente y la fiesta ochenteros para jóvenes y adultos en el Independance Club de Atocha, en Madrid. El encargado de presentar el concierto va a ser Fernando Martín, comunicador de Cadena 100.

Esta iniciativa tiene como finalidad ayudar a los demás. Se enmarca dentro de la campaña "Manos a la obra" de CESAL, de alcance nacional.A través de ella, quieren visibilizar que las situaciones que afrontan los refugiados en Alepo (Siria), Honduras y España ocurren "Bajo el mismo cielo", como reza su lema. Además de dar a conocer su problemática, desde la ONG ponen medios y proyectos en marcha para tratar de dar una respuesta.

Un concierto solidario para Alepo, Honduras y Madrid

CESAL es una ONG de origen católico que llevá 30 años mirando y respondiendo a las dificultades de los refugiados y migrantes. Las entradas que se logren vender son viviendas que se van a poder reconstruir en Alepo. Esa ciudad de siria, castigada por la guerra civil y contra el Estado Islámico, se está reconstruyendo. CESAL canaliza esa ayuda para volver a levantar más de 30 hogares, junto a la Custodia de Tierra Santa.

La finalidad del concierto es también tratar de "mitigar proceso de las migraciones que se esá produciendo por la pobreza y falta de oportunidades y seguridad alimentaria" en Honduras. Así lo explica José Fernández Crespo, del equipo de comunicación de CESAL.

Nuestro país tambiént tiene focos que atender en materia de migración y refugiados. Por esa razón, desde CESAL colaboran con el Ayuntamiento de Madrid con los jóvenes. Concretamente con pisos para "acoger a jovenes MENAS o refugiados y que no tienen posibilidad de alojamiento".

Un concierto para ayudar a comblas migraciones por pobreza y falta de oportunidades y hambre en Honduras

10 años de conciertos para contruir "una realidad bella"

La entidad lleva cerca de una década organizando esta clase de conciertos. La finalidad se mantiene porque el objetivo trasciende a los proyectos, como atestiguan sus voluntarios. "Siempre he tenido este deseo de construir allá donde esté y la necesidad de colaborar a que mis amigos puedan ayudar a construir una realidad bella en todos los sitios donde está CESAL", cuenta Antonio.

El origen del concierto surge de poner la festividad y la diversión al servicio de esa construcción de "una realidad bella". Antonio explica cómo "hace años algunos amigos a los que nos gusta la música decidimos hacer una fiesta con la doble intención de recaudar fondos para los proyectos de CESAL pero también para poner en Madrid, aunque sea por unas horas, un poco de ese ímpetu por construir una realidad bella".