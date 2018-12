La carta para niños y adultos que tienes que escribir a los Reyes Magos

¿Te acuerdas de esa carta a los Reyes Magos que escribías cuando eras niño? Un día dejamos de escribirla y puede que cometiéramos un error. Todos sabemos que cuando uno crece, los reyes son muy listos y ya saben lo que necesitas, pero nunca viene mal recordárselo.

Dios existe y es todopoderoso. Y a pesar de ello, decidió hacerse humano y nacer en Belén. Y no es ninguna tontería lo de "hacerse humano". Es que el mismísimo Dios, necesitó un día que le envolvieran en pañales. Que así suena muy bonito, pero también había que cambiárselos. A Dios.

Y ese mismo Dios, Jesús nos dijo: "Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá; porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le va a dar una piedra? (...) Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden!"

Así que tenemos que pedir. Por eso no es en absoluto infantil 'escribir una carta a los Reyes'. Todo lo contrario. Deberíamos hacerlo todos los días: dar gracias a Dios por todo lo que nos regala, nuestra familia, tener un hogar, la educación que hemos recibido, el trabajo...

Hay tantas cosas por las que dar gracias cada día -solo hay que rebuscar un poco- y que por ende nos llevan a saber que Dios nos cuida y nos quiere. Por eso la Navidad es un momento perfecto y especial, para aprovechar y pedir. Y que no nos de vergüenza. Hay que pedir que ya Dios sabrá como repartir.

Por eso queremos invitarte a que escribas una breve carta a los Reyes estas Navidades. Que hagas un repaso de todo lo que has vivido este año, para poder dar gracias por todo lo bueno que ha venido y aprender de lo malo. Y pensar qué es lo que quieres para el año que viene. Y oye, no te preocupes, si no se te ocurre nada, puedes pedir algo para los demás.

Aquí te dejamos un modelo de carta para escribir a los Reyes Magos, por si te animas. Es solo un modelo, pero igual te puede servir. También puedes hacerla tú: descárgala AQUÍ.