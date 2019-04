Así es la emocionante banda sonora de la película contra el aborto que triunfa en Estados Unidos

Suenan latidos, latidos que acompañan a la música que empieza a sonar y a salir de la guitarra y la voz de Matthew West. Es su Unplanned, la banda sonora de la película con el mismo nombre, la música con la que concluye el film contra el aborto que está triunfando en las taquillas de Estados Unidos.

La letra de la canción es la descripción sonora de la trama de la película. Unplanned se basa en una historia real, la de Abby Johnson. Esta joven trabajó en el llamado centro de planificación familiar de Planned Parenthood. Allí se practican abortos. La proyección muestra cómo su postura y su mirada hacia el aborto cambian cuando presencia uno en primera persona.

A partir de ahí, se convierte en una activista por el derecho a nacer, por el derecho a elegir con libertad, por el derecho a la vida. Eso es lo que también se descubre en la letra de la canción de Matthew West. Ese cambio en la mirada hacia lo que podría ser un "accidente" o "embarazo no deseado" a lo que se convierte en "un milagro que no sucede por casualidad". Más aún, un cambio de mirada del que también forma parte Dios: "Tan pronto como Dios sostenga el mundo en sus manos, sé que no hay nada en el mundo como lo inesperado".

El latido que suena al comienzo de la obra es la "sinfonía", dice la canción, que se escucha mientras se "está mirando una obra maestra", una vida. La letra de la canción quiere hacer reflexionar también sobre el punto de vista con el que se mira al aborto y a la vida: "Tú (el bebé) solías ser una decisión que tomar"/"Pero ahora sé que tú me has elegido a mí"/"Porque veo diez dedos en tus manos y en tus pies"/"Veo dos ojos y lo que estás destinado a ser".

La obra también reivindica que "toda vida merece una voz" y que "todo niño merece una oportunidad". La razón, "porque tú (el bebé) eres más que una elección".

El sí a la vida que pronuncia esta canción y que se ve en la película quiere plantear que la decisión sobre una vida que parece ajena, afecta a la propia. "Pensé que era el final de mi historia"/"Pero todos los futuros que veo ahora"/"En lugar de preguntarme por lo que podría haber sido"/"Me pregunto en quién te vas a convertir".

Letra de la canción "Unplanned", de Matthew West

I'm staring at a work of art,

Im listening to a symphony,

In every beat of your tiny heart.

Estoy mirando una obra maestra,

Estoy frente a una obra de arte,

Estoy eschuchando una sinfonía,

en cada latido de tu minúsculo corazón.

You used to be a choice to make,

But now I think You have chosen me,

Cause I see ten fingers, ten toes,

Two eyes and I know this is meant to be.

Solías ser una decisión que tomar,

Pero ahora sé que tú me has elegido a mí,

porque veo diez dedos en tus manos y pies,

dos ojos y lo que estás destinado a ser.

Oh I don't believe in accidents,

Miracles, they don't just happen by chance,

As long as my God holds the world in his hands,

I know there is no such thing as unplanned.

No creo en los accidentes,

los milagros no ocurren por accidente,

Mientras mi Dios sostenga el mundo en sus manos,

Sé que no hay nada como lo inesperado.

Broken turns to beatiful,

I see you right before my eyes,

And every single breath you breathe,

Is destiny love has brought to life.

Lo roto se vuelve bello,

Te veo justo ante mis ojos,

I cada respiración que respiras,

Is el destino de amor que has traído a la vida.

I thought it was my story's end,

But now the futures all I see,

instead of asking who might have been,

I am wondering who you are gonna be.

Pensé que era el final de mi historia,

pero ahora todos los futuros que veo,

en lugar de preguntar por lo que podría haber sido,

me pregunto por quién vas a ser.

Oh I don't believe in accidents,

Miracles, they don't just happen by chance,

As long as my God holds the world in his hands,

I know there is no such thing as unplanned.

No creo en los accidentes,

los milagros no ocurren por accidente,

mientras mi Dios sostenga el mundo en sus manos,

sé que no hay nada como lo inesperado.

Every life deserves a voice

Every child deserves a chance

You are more than a choice

There is no such thing as Unplanned

Cada vida merece una voz,

cada niño merece una oportunidad,

tú eres más que una elección,

no hay nada como lo inesperado.