La voz de los jóvenes ante el modelo de los influencers: "Seguimos teniendo al más grande de la historia"

¿Cómo influencia Dios en nuestras vidas? Este ha sido el tema del nuevo episodio de 'Apuntando a lo Alto' presentado por el sacerdote Raúl Tinajero, responsable de la Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, junto a sus colaboradores.

En la sección Diálogo Abierto, donde los protagonistas son los jóvenes, han abordado este tema de cómo influye Dios en nuestras vidas. Hoy el programa ha contado con la participación de Rodrigo Rodríguez, un joven de 27 años de la Archidiócesis de Toledo que actualmente se encuentra en el seminario y que tiene una gran experiencia con la Pastoral Juvenil y también con Inés Fernández, una joven de Madrid de 31 años, que cuenta con más de 10 años de experiencia en ámbitos pastorales y educativos, y actualmente trabaja en el equipo nacional de Pastoral Juvenil de las Hermanas Hospitalarias.

Raúl Tinajero la ha preguntado al principio del programa a los dos jóvenes si siguen algunos influencers. El joven de Toledo ha nombrado a uno de los influencers más famosos entre los jóvenes, Tomás Páramo: “Muestra mucha cercanía, el amor a su mujer, a sus hijos, en su día a día habla sin temor de su amor a Dios, visita cotidianamente la capilla, sube textos religiosos...”. Sin embargo, la joven de Madrid cree que los “influencers han estado siempre presentes, aunque quizás no los llamábamos así. No sigo a ninguno así de cerca, pero sí que me gustan artistas cristianas como Patri Trigo por ejemplo, gente que hace una labor estupenda de evangelización a través del arte”.

En la sección 'Jóvenes Callejeros', muchos jóvenes han respondido a la pregunta, ¿quién son los influencers en sus vidas?: “Mi familia, amigos, mi madre, mi pareja, mi abuela...”. Respuestas muy diversas que demuestran que los jóvenes tienen muchas personas que les muestran distintas maneras de vivir y les tienen como referentes.

Pero, ¿de verdad somos tan influenciados o condicionados por otras personas? Para Inés, “vivir en una sociedad afecta y depende también del momento que estamos viviendo, pues podemos estar más o menos influenciados”.

Para Raúl Tinajero, “si vamos más hacia nuestra vida de fe y nuestro compromiso, nos damos cuenta quizás que a veces todo este mundo de las redes sociales crea una situación de vivir a través de una fachada. Nosotros hemos tenido y seguimos teniendo al mayor influencer de la historia que es Dios”.

¿Qué es lo que no funciona para que hoy en día sea muy rechazado el tema de tener a Dios como referente? Inés cree que principalmente el problema que hay “es que muchas veces tenemos una imagen a veces distorsionada de Dios y somos los propios cristianos los que no damos una imagen justa. Ante una imagen de Dios justiciera, por ejemplo, lógicamente hay rechazo. Pero cuando acercamos a los jóvenes un Dios padre, que nos ama y que nos quiere, yo creo que la actitud cambia. La imagen es muy importante y tenemos que volver a dar una imagen justa del Señor para poder así reconocer el referente que es para nuestras vidas y la influencia tan positiva que nos aporta”.

Para Rodrigo, “el primer problema que tenemos nosotros es que tenemos miedo de hablar de Dios. Hay que dar nosotros el ejemplo a través de nuestra vida”.