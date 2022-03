El papel de la mujer en la Iglesia de hoy, en 'Apuntando a lo Alto': "Hay que valorar el trabajo que hacemos"

Este martes, 8 de marzo, hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer y 'Apuntando lo Alto', el programa presentado por el director de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero, ha dedicado su nueva entrega al papel de la mujer en la iglesia de hoy. Raúl Tinajero tenía a su lado para esta décima entrega a dos colaboradoras habituales del programa: Irene Correa, joven de 25 años de Guadalajara, que colabora en la Pastoral de las Adoratrices, y Patricia Moreno, 29 años, joven madrileña que reside actualmente en La Coruña.

En la nueva entrega se ha querido reflexionar y dialogar sobre el papel de la mujer en la iglesia: “Son muchos los debates y por eso nos gustaría acercarnos a hablar en este caso desde una actitud positiva, desde nuestra fe y siempre con un deseo de sembrar esperanza por un tema que nos preocupa a todos”, ha dicho Raúl Tinajero.

El director de Pastoral de Juventu de la CEE le ha preguntado a las dos colaboradoras cuáles son las mujeres que tienen hoy como referentes en sus vidas y qué características destacan de ellas. Para Patricia cuando se habla de referentes es normal pensar en personas muy cercanas como las madres o las abuelas: “Yo voy a decir una persona que conocí hace unos años que se llama Sor Cristina, y para mí ha sido un ejemplo de querer traer el Reino de Dios aquí, un ejemplo de una persona incansable que no se ha frenado ante ninguna dificultad y ha seguido adelante, pasara lo que pasase”. Para Irene, una mujer referente es Marta Ortega: “Me parece una persona valiente, tenaz y leal”.

Para reflejar la opinión de los jóvenes, 'Apuntando a lo alto' ha salido con sus 'Jóvenes callejeros' por las calles de Alicante a preguntar a este colectivo sobre el rol de la mujer en la Iglesia. Para la mayoría de los jóvenes sus propias madres son un referente en la vida y como mujeres en la Iglesia la mayoría eligen a Madre Teresa de Calcuta o a la Virgen María. Sobre el papel de la mujer algunos creen que sí que tienen un papel enorme, a otros les cuesta verlo y se debería ver más.

Raúl Tinajero ha querido ahondar más en el tema preguntando a sus dos colaborados cuáles son las propuestas que harían para que todos en general seamos capaces de valorar mucho más el papel de la mujer en la sociedad en general. Irene cree que “desde hace muchos años las mujeres han conseguido mucho y estamos de sobra en el punto en el que queríamos estar. El objetivo es ahora incrementar nuestra presencia y valorar el trabajo que hacemos. Tenemos grandes directivas, grandes políticas, grandes escritoras y grandes cantantes. Cada vez tenemos presencia en más ámbitos y con puestos de responsabilidad”.

Patricia ve un camino similar: “Tenemos que resaltar que todo ser humano somos iguales en dignidad. Tenemos que analizar en la sociedad si esto se cumple y, en muchos casos, no se cumple. Como mujer joven pienso que son necesarias estas propuestas de sensibilización. Hemos avanzado mucho, pero todavía hay camino que hacer en este tema de igualdad”.

Sin embargo, el responsable de la Pastoral de Juventud de la CEE cree que faltan todavía algunas propuestas para caminar hacia esa llamada a la santidad que todos tenemos desde nuestro bautismo. Patricia en este caso fija su mirada “en los santos, hombres y mujeres santas que no se han conformado. Me mueve mucho por dentro porque son personas que tenían un objetivo muy claro, traer el Reino de Dios a este mundo. Hicieron todo lo posible para traerlo. Mujeres y hombres muy fuertes que siguieron adelante en esa misión que les había dado Dios. Yo me fijo en ellos”.

Irene cree que se tiene que avanzar hacia esa santidad como mujeres jóvenes “buscando a Dios en nuestra vida diaria, en nuestras casas, en nuestro trabajo y en cualquier ámbito que nos encontremos. Nunca se nos puede olvidar que Dios, el mayor regalo que ha dado, dar vida y traer a su Hijo al mundo, lo hizo con una mujer”.