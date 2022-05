¿Cómo vivir la fe en esta sociedad dominada por el consumismo?: “Es una falsa felicidad”

¿Cómo repercute a los jóvenes la actual sociedad de consumo? ¿Cómo vivir desde la fe este consumismo tan convulsivo? Son preguntas difíciles, pero a las cuales ha tratado de responder la nueva entrega de 'Apuntando a lo alto', que dirige al responsable de la Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, el sacerdote Raúl Tinajero.

En el espacio 'Diálogo abierto', los colaboradores José Vicente Rodríguez, joven perteneciente a la diócesis de Toledo, y que actualmente pertenece al grupo JRC y Esther Barba, joven de Sevilla que actualmente es la presidenta de JOC (Juventud Obrera Cristiana).

Para Raúl Tinajero este tema nos marca incluso “nuestra forma de actuar, de vivir y de comprenderlo todo. Y, como cristianos, no estamos ajenos a este mundo y muchas veces nos afecta también en nuestra vida de fe. Esta sociedad del consumo nos ha llegado muchas veces a absorber de tal manera que nos deja ver las cosas solamente desde una perspectiva muy concreta”.

“El consumismo es una tendencia del mundo contemporáneo que consiste en comprar y o acumular bienes y servicios por encima de lo que se considera de primera necesidad”: esta es la definición de consumismo. ¿Cuál es la opinión de los dos colaborados sobre esta realidad que vivimos hoy?

A juicio de José Vicente, “vivimos muchas veces por encima de nuestras posibilidades y queremos estar siempre a la última, queremos comprar y tener ya todo lo último que sale”. A la presidenta de la JOC le gusta como define el sociólogo Zygmunt Bauman: una sociedad liquida “que se basa en el individualismo, en convertirlo todo en algo temporal e inestable y todo tiene fecha de caducidad. Lo que está a la moda es tener cosas nuevas y la felicidad parece que te la da tener lo último, comprando más y más”.

Pero, ¿cuáles creen que son las causas y las consecuencias que han podido provocar este consumismo tan convulsivo? Esther cree que una de las consecuencias “es justamente no pararse a pensar en las causas que tiene este consumismo, no estamos cuidando la Casa Común, estamos destruyendo nuestro planeta […] los medios y las redes sociales nos bombardean con cosas que no necesitamos. Creemos que somos felices, pero quizás es todo muy superficial”.

Para José Vicente está claro que se ha generado una necesidad “de querer tener las cosas y tenerlas ya que al final estas últimas no te llenan de felicidad y de alegría que en realidad andamos buscando”.

Seguramente son muchos los intereses que hay en las empresas y en los medios de comunicación por conseguir enganchar la conciencia y el pensamiento de la persona y poder llevarla hacia ese consumismo sin ninguno otro fin que el poder económico. ¿Eso puede ser un problema grande?

Esther subraya la importancia que tiene la libertad: “Nos creemos que somos muy libres porque podemos comprar lo que queremos cuando queremos, pero realmente es todo a beneficio de las grandes empresas. Se enriquecen unos pocos, mientras otros se empobrecen y creemos que tenemos libertad pero habría que preguntarse hasta que punto soy libre”.

El Papa Francisco nos habla en muchas ocasiones del “antropología del don” que está en contraste con un mundo excesivamente egocéntrico, un mundo basado en consumir sin tener en cuenta la realidad de la pobreza que podemos encontrar en muchos lugares del mundo.

¿Cómo podemos, desde nuestro ser cristianos y jóvenes, vivir conforme a lo que el Evangelio nos pide, siendo conscientes que la sociedad va para otro lado?

José Vicente admite que cuesta mucho desengancharse de esta sociedad consumista: “Creo que deberíamos cuestionar lo que necesitamos. Quitarnos esa falsa felicidad, comprar lo justo y muchas veces nos quedaremos con esa tranquilidad que podemos vivir perfectamente con lo básico y lo que tenemos nosotros, compartirlo”

Esther, en cambio, tiene un consejo muy válido: “Deberíamos pensar en los valores que nos está transmitiendo el Evangelio y recomienda leer la encíclica 'Laudato sí' del Papa. En esta última se lee una frase: “Se necesita un cambio del estilo de vida como forma de sana presión contra quienes tiene el poder político, económico y social”. ¿Cómo lo hacemos en la JOC? Para este cambio tenemos un equipo de vida que se reúne una vez a la semana y vamos poniendo sobre la mesa hechos que nos van pasando y donde a lo mejor podemos ser incoherentes con los valores del Evangelio. Es muy fácil volver a caer en todo lo que nos ofrece la sociedad”.