'Apuntando lo Alto' cierra la temporada y abre las puertas a la JMJ: "¡Nos vemos en Lisboa!"

'Apuntando a lo Alto' cierra su novena temporada centrándose en el evento más importante de este verano, la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa del 1 al 6 de agosto. Después de reflexionar sobre los días previos en las diócesis, este último programa se ha centrado en los días centrales de la JMJ.

Del 1 al 6 de agosto viviremos el gran acontecimiento de este año 2023 para toda la Iglesia Universal: han sido años de preparación, de espera y estamos a poco más de un mes de poder vivirlo y de vivir este momento que sabemos que significa muchísimo para el trabajo que se hace en la Pastoral Juvenil. El 31 de julio además se celebrará un encuentro de todos los españoles en Lisboa.

Este último episodio ha contado con la participación de algunos colaboradores habituales como José Vicente Rodríguez y Enrique Alonso, de Esther Gallardo, una joven de 18 años de la diócesis de Cádiz que por primera vez participará en una JMJ. Además, desde Lisboa han conectado dos voluntarios españoles, Francisco Valverde, joven de Córdoba que está trabajando en el área de economía y María Solano, joven de Toledo que está en el área de Comunicación. Y de manera muy especial también ha participado Afonso Virtuoso, que lleva todo el tema de las relaciones internacionales en la JMJ.

El joven portugués ha destacado que parte de su trabajo como voluntario es que “la JMJ llegue a todos: esté o no en la Iglesia […] es hablar a todo el país y garantizar que la invitación llegue a todos”.

José Vicente y Enrique van a vivir la JMJ de una manera diferente, pero ambos están muy ilusionados. El joven toledano asegura querer vivir estos días en Lisboa “con ilusión” de que los adolescentes vivan un encuentro real con el Señor y Enrique, como delegado de juventud en Getafe, lo está viviendo “con una ilusión muy grande y renovada, con gente que no ha ido nunca a una JMJ”.

Esther Gallardo desde Cádiz va a vivir su primera JMJ: “Estoy con muchas ganas, muchos nervios y mucha inquietud por descubrir que me deparará esta experiencia que es nueva para mí”.

¿Cómo está preparando una delegación de jóvenes este viaje a Lisboa? Enrique tiene claro que “ilusionar para una JMJ es lo más fácil que hay”: “Ilusionar es dando poco a poco información, hablar con los jóvenes y contarles lo que se va a vivir. Ahora que ya conocemos las actividades más concretas, da gusto verlo y saberlo y es una forma muy buena de animar a los jóvenes”.

Para Esther, además este no ha sido un año fácil, un año donde ha estado muy centrada en los estudios y donde su fe ha sido “una montaña rusa” y “al Señor lo he dejado un poco de lado”. Por eso la JMJ es “una oportunidad para madurar en la fe y sobre todo estar en contacto con tantas personas de diferentes nacionalidades, pienso que es una experiencia que me puede enriquecer muchísimo”.

Si algo puede ocurrir en eventos de este tipo es que se hace un trabajo previo importante, vivimos con intensidad el durante, pero, ¿qué pasa con el después? José Vicente tiene claro que la clave está en el “acompañamiento”: “No solo a los adolescentes, sino con todos los jóvenes […] habremos vivido una experiencia brutal de encuentro con Cristo y eso nos tiene que guiar para el futuro”.