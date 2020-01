¿Qué tiene en común tu bautizo con el bautismo de Jesús?

"Ha pasado el tiempo de Adviento y este domingo termina el tiempo de Navidad". Así comienza el sacerdote Josetxo Vera su nuevo vídeoblog de 'Chateando con Dios'. En el evangelio de este domingo "celebramos el bautismo del Señor" y es una ocasión para recordar el nuestro.

En las lecturas, después de haber celebrado el nacimiento del Niño Dios, cuando era un bebé, nos encontramos "a un señor que ya tiene 30 años. El tiempo de la Iglesia hace un paréntesis en la vida oculta de Jesús", un tiempo en el que el Señor se dedica a "vivir en familia".

"Es una fiesta muy importante" y una buena ocasión para recordar nuestro propio bautismo. "Jesús no necesita ser bautizado, nace sin pecado y para quitarnos el pecado. En cambio nosotros sí que lo necesitamos. Jesús no necesita la salvación porque es la salvación". Por tanto no es el mismo bautismo el que recibe Jesús, que el que recibimos nosotros, aunque tenga puntos en común.

Empezamos también nuestra misión: ser santos y anunciar el evangelio

Este día "representa el comienzo de la misión de Jesús. A partir de este día comienza su misión. Y los cristianos, a su vez, recibimos el perdón de los pecados, comienza la vida en la Iglesia, pero además empezamos también nuestra misión: ser santos y anunciar el evangelio".

"Recordamos la misión que cada uno de nosotros tenemos". Cuando Jesús acude a Juan, este "'¿qué haces aquí? Me tendrías que bautizar tú a mí. Jesús no le da importancia. El bautismo que ofrecía Juan era un signo de conversión, un deseo de cambiar de vida".

Y hay un detalle con el que hay que quedarse esta semana: "El cielo se abre y se escucha una voz de reconocimiento de quién está delante de Juan. Dios Padre está diciendo: este es mi Hijo amado, mi predilecto. Él es un enviado del Padre. Que su misión es la misión del Padre".