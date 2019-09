¿Qué hay que hacer para ir al cielo con el dinero ?

En el evangelio de este domingo "los fariseos se burlaban del Señor porque eran amantes del dinero". Pero el sacerdote Josetxo Vera nos explica en su vídeoblog 'Chateando con Dios que "el Señor astilla a los fariseos y a nosotros con una parábola".

Llevamos dos domingos escuchando en el evangelio las enseñanzas de Jesús sobre el éxito, la riqueza y el dinero. En esta ocasión, nuestro Padre cuenta la historia de un "rico que vive estupendamente, que es un personaje reconocido en su tiempo y a su lado está el pobre Lázaro. Los dos mueren, pero resulta que el rico cae en el abismo y el pobre Lázaro va al seno de Abrahán".

En ese momento, el rico pide "un poco de alivio y Abrahán le dice que no. 'No puede ser porque tu has vivido muy aliviado, con mucha riqueza y ahora te toca lo que te has ganado'. En cambio el pobre Lázaro que en su vida ha vivido con muchas dificultades, tiene la recompensa en el seno de Abrahán".

Tres enseñanzas

Josetxo Vera desgrana tres enseñanzas que podemos sacar de este pasaje. En primer lugar que "en los mandamientos tenemos el cómo tenemos que vivir". No en cosas extrañas que podemos buscar, sino "en la ley, los profetas, en el Evangelio". "No se nos va a aparecer un ángel del cielo o un pobre Lázaro".

En segundo lugar aprendemos que "después de esta vida hay un juicio personal para cada uno, que nos sitúa en lo que podríamos llamar el cielo, el infierno o el putgatorio. Digamos que nuestras obras nos acompañan en nuestra vida y en el momento de la muerte recibimos las consecuencias". Y aclara que "el rico no se fue al infierno por ser rico, va al abismo por no ayudar al pobre lazaro".

"La tercera enseñanza es que nuestra forma de vivir no va unido necesariamente al éxito y las cosas humanas. Es decir, que hay gente muy buena a los que la vida le va mal; y gente muy mala a los que la vida le va bien. Pero el Señor con esta parábola nos enseña que hay una justicia final".

Cada fin de semana Josetxo Vera, sacerdote y periodista de Pamplona, nos acerca el Evangelio del Domingo de una forma sencilla, con estos vídeos de la sección 'Chateando con Dios'. Una muestra más de que el Evangelio sigue hablándonos hoy y nos ayuda en la vida diaria.