El Evangelio del domingo en 'Chateando con Dios': "Las puertas giratorias"

El evangelio de este domingo podria llamarse así: "las puertas giratorias". Así describe la parábola que cuenta Jesús, el sacerdote Josetxo Vera en su nuevo vídeoblog 'Chateando con Dios'. "Es la parábola del adminstrador infiel. Un hombre que se entera que le van a despedir y entonces se dedica a hablar con las personas con las que tiene negocios, para ir rebajándoles la factura. Va haciendo sus chanchullos, con la esperanza de que cuando le despidan, tenga dónde seguir haciendo sus trabajos".

"El señor de la parábola cuando se enteró, le felicitó por lo astuto que había sido". Jesús nos da en este evangelio "una enseñanza sorprendente. Dice: haced el bien con el dinero injusto. Procurad hacer el bien para ganar un tesoro en el cielo".

Una lectura difícil de enternder, pero lo que está claro es que "sí dice que con los bienes justos que tenemos hay que hacer el bien, y si los tuvieramos injustos, también podemos hacer el bien", afirma el sacerdote y periodista.

El Señor nos invita a ser fieles en las cosas pequeñas

Tres enseñanzas

En primer lugar, Jesús nos enseña a "hacer el bien con el dinero injusto. Y hacer el bien es ponerlo al servicio de los demás, utilizarlo para el bien común. Tenemos un dinero que tiene una dimensión social. Nuestro dinero no es solo nuestro dinero, tiene que ser un bien para todos".

La segunda enseñanza nos sirve también para nuestro día a día: "El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, pero el que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Nosotros probablemente no tenemos grandes cosas que gestionar o grandes negocios. Pero tenemos nuestras pequeñas cosas. Y el Señor nos invita a ser fieles en las cosas pequeñas. Porque es muy fácil que digamos 'bueno qué más da por unos pocos euros, qué más da que esto no lo hagamos bien".

Lo primero de nuestra vida tiene que ser Dios

"Cuando nos hacemos infieles a las cosas pequeñas, luego resulta que no somos fieles a las cosas grandes. Y también tenemos cosas grandes que gestionar", afirma Josetxo Vera, como por ejemplo: "nuestra propia vida cristiana".

"Y la tercera enseñanza es que no se puede servir a dos señores. A veces buscamos servir a dos señores, buscamos servir a Dios y a veces compadreamos con los señores de este mundo, intentando cubrir las dos realidades. El Señor nos dice que solo hay un señor y que todas nuestras realidades tienen que ir orientadas hacia Él. Lo primero de nuestra vida tiene que ser Dios".

