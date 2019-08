El Evangelio del domingo en 'Chateando con Dios': "Dos enseñanzas para la depresión postvacacional"

Terminan las vacaciones. Es el último fin de semana de agosto y Josetxo Vera trae su comentario al evangelio de este domingo 1 de septiembre. El Director de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española nos habla en esta reflexión sobre lo que nos puede enseñar Jesús en este comienzo de curso para evitar la 'depresión postvacacional'.

En estos días algunos nos dirán "lo mal que estás, lo duro que es comenzar el curso" y otros en cambio hablarán de "el comienzo de los cursos de inglés, de cocina... Todo a la vez, con ganas de que ahora sí que vas a comenzar el curso". Pero Jesús quiere hablarte -como siempre- de algo distinto y mejor.

"Es el fin de semana de la depresin pre-postvacacional", asegura Josetxo en su nuevo vídeoblog de 'Chateando con Dios'. "Esto es falso, nosotros sabemos que cada comienzo es una oportunidad para aprender, para ser mejores, para hacer más cosas... Por eso miramos al futuro con ilusión, con esperanza".

"El evangelio de este domingo nos enseña mucho de la actitud de Jesús. La de una persona que está leyendo la actualidad, para ofrecer una enseñanza". Este domingo, Jesús en el evangelio asiste a un banquete con los fariseos. Todos están pendientes de él, "¿Este hombre qué va a decir?" y de ver dónde se sientan según sus intereses. Aquí Jesús aprovecha para decirles: "Buscad los últimos puestos".

El Evangelio de hoy nos da dos enseñanzas: "Cuando uno va creyendo que va a tener uno de los mejores puestos en la vida eterna, pues haber si tiene suerte ¿no? En el fondo, la virtud de la humildad es la que nos enseña a estar donde tenemos que estar. Nos dice cuál es nuestro puesto en un banquete y en la vida. Te enseña quién eres".

Jesús también habla del banquete, en sus egunda enseñanza de este domingo: "No busques invitar a la gente que te vaya a invitar a ti. Busca a los que no pueden devolver el favor, sé generoso. Dale a la gente lo que no se merece porque entonces, tendrás un tesoro en el cielo. El Señor, al comienzo de este curso, nos propone luchar por vivir dos virtudes: la de la humildad -ocupar nuestro sitio- y la virtud de la generosidad, dar a la gente lo que ellos no nos van a poder responder".

Cada fin de semana Josetxo Vera, sacerdote y periodista de Pamplona, nos acercará el Evangelio del domingo de una forma sencilla con estos vídeos de la sección 'Chateando con Dios'. Una muestra más de que el Evangelio sigue hablándonos hoy y nos ayuda en la vida diaria.