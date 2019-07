El Evangelio del domingo en 'Chateando con Dios': "Dios quiere negociar" 

"Una de las cosas importantes para las relaciones humanas, para el encuentro con las personas, con otras ideas, con otros grupos es la capacidad de negociar". Así comienza el sacerdote Josetxo Vera, Director de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española, una nueva entrega de Chateando con Dios. Lo hace explicando dos momentos de las lecturas de este domingo: la negociación de Abraham con Dios en la destrucción de Sodoma y las enseñanzas de Jesucristo sobre la oración.

¿Qué es la negociación? "Es la capacidad de llegar a acuerdos con personas que piensan distinto de nosotros, que están enfadadas con nosotros o tienen otros puntos de vista", responde. Es necesario llegar a acuerdos en cualquier ámbito de la sociedad. Tanto en cosas personales entre familiares, amigos, conocidos, como en el nombramiento de un presidente del gobierno. La unidad con los semejantes es algo realmente importante, incluso para el futuro de una nación. Como dice el sacerdote "unidos es más facil llegar a acuerdos importantes. La negociación va de lo que el otro me puede dar, y me quiere dar, y de lo que uno mismo puede darle y quiere darle".

Pero, para aprender a negociar, es necesario aprender a negociar con el otro: "Hay una cosa que es muy necesaria para aprender a negociar. No se puede negociar cuando pedimos lo que el otro no nos puede dar, o que no nos quiere dar", afirma.

Para ello Josetxo comenta las dos lecturas de la Biblia. En la primera lectura de la misa Abraham negocia con Dios la salvación de la ciudad de Sodoma. "El Señor se ha enfadado con dicha ciudad. Ha dicho que va a hacer justicia, que la va arrasar. Abraham se sienta con Él y le dice 'vamos a hablar'. El Señor va deciendo en la negociación, porque le está pidiendo lo que el Señor puede dar, y lo que quiere dar. Porque Abraham conoce la infinita misericordia de Dios. El Señor está siempre dispuesto a ponerse a nuestro lado. A no juzgar, a no enfadarse con nosotros", cuenta el sacerdote.

Esto también puede verse en el Evangelio, comenta el director de comunicación de la CEE. Los discípulos piden a Jesús que les enseñe a orar. Les cuenta una parábola sobre un hombre que va a casa de un amigo en mitad de la noche, para pedirle pan. El primero "se enfada, pues va a pedirselo en mitad de la madrugada, por ello le pregunta ¿Qué haces aquí?". Pero Jesús nos dice que "hay que insistir en la petición, que nuestra oración tiene que ser constante. Si no te lo da por amistad te lo dará por lo canso que eres", dice Josetxo, "pide las cosas a quien os las puede dar".

También, explica cómo Jesús enseña a rezar el Padrenuestro y su significado para nosotros. Se trata de"una "oración al Padre que todos podemos hacer. Nos la enseña para que negociemos con su Padre. Le pedimos al Señor siete cosas que son muy importantes para nosotros, pero que además Dios nos las quiere dar. Es la oración perfecta". Sus 7 puntos son: "que sea santificado el nombre de Dios, que venga a nosotros su Reino, que se haga Su voluntad, que nos dé el Pan de cada día (corporal y espiritual), que nos perdone los pecados, que aparte de nosotros la tentación y nos libre del mal", cuenta el sacerdote navarro.

Se trata de la oración perfecta, concluye, "tenemos que repetirla durante el día. Se trata de de una negociación en la que le pedimos a Dios, una negociación que podemos establecer muchas veces al día. Le pedimos lo que Dios nos quiere dar y lo que Dios nos puede dar". Además, afirma, con el Padrenuestro "pedimos para nosotros y también para los demás. Nuestro Padre del Cielo es misericordioso".

Cada fin de semana Josetxo, sacerdote y periodista de Pamplona, nos acerca el Evangelio del domingo de una forma sencilla, con estos vídeos de la sección 'Chateando con Dios'. Una muestra más de que el Evangelio sigue hablándonos hoy y nos ayuda en la vida diaria.