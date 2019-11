'Chateando con Dios' te descubre una "buena noticia para los ladrones"

"Una buena noticia para los ladrones: los ladrones tienen esperanza". El sacerdote Josetxo Vera desgrana el evangelio de este domingo 24 de noviembre, que narra el momento en el que Jesús muere en la cruz. Es la fiesta de Cristo Rey del Universo.

Es una de las ultimas escenas de los evangelios, el momento en el que crucifican a Jesucristo y la conversación que tiene con dos ladrones, a los que están matando igual que a él. Uno de ellos le dice: "Baja de la cruz, sálvanos y vámonos todos de aquí". En cambio el otro dice que ellos dos tienen lo que se merece pero que "este sin embargo no ha hecho nada". Por eso le dice a Jesús: "Acuérdate de mí cuando estés en tu reino".

Baja de la cruz, sálvanos y vámonos todos de aquí

Pero todavía más sorprendente es la respuesta del Señor: 'Hoy estarás conmigo en el paraíso'. "El Señor no deja nunca de escuchar", afirma Josetxo Vera en su vídeoblog 'Chateando con Dios', "ha sufrido un gran martirio, lo han clavado en la cruz y en ese momento, sigue teniendo mirada de esperanza para los que están a su lado".

"No es una buena noticia solo para los ladrones. Siempre hay tiempo para la misericordia. No te canses de pedir porque el Señor no se cansa de dar", explica Josetxo.

Necesitamos dar un paso, decirle 'acuérdate de mí'

¿Y cuál es la clave? "Necesitamos dar un paso, decirle 'acuérdate de mí' y ya el Señor se va a poner a nuestro lado. La puerta del cielo está abierta también para los ladrones y los que nos equivocamos. Todos tenemos esperanza. El primero del que tenemos conciencia que está en el cielo... es un ladrón".

Jesucristo es el Rey del Universo y la Biblia "nos lo representan en la cruz, despreciado por los judíos, por los jefes de los judíos, por los soldados, olvidado y abandonado por los suyos. Le han dejado solo hasta los que son suyos. Y en ese contexto nos trae la salvación".

Por eso, no nos podemos olvidar de otra clave: "Si quieres contemplar el rostro de Cristo tienes que acercaarte a la cruz. Es el lugar del que viene la salvacion