'Chateando con Dios': ¿Se acerca el final de los tiempos?

A veces vemos "el futuro como negro" y las lecturas de este domingo 17 de noviembre son muy apropiadas para este sentimiento. Por eso Josetxo Vera nos las explica en su vídeoblog 'Chateando con Dios'. En esta ocasión aborda el "final de los tiempos".

"Al final del año litúrgico la Iglesia siempre habla del final de los tiempos", explica el sacerdote. "Las lecturas nos hablan de un tiempo aguerrido. Nos habla de un final de los tiempos con un horno encendido".

Pero ese plan final que pinta tan mal, tiene un lado bueno: "Uno no aparece en el horno de casualidad. El final de los tiempos te pillará donde tú quieras, donde con tus obras decidas ponerte".

Serán tiempos difíciles

Las lecturas aseguran que "el final de los tiempos va a ser un gran cataclismo" y en el evangelio "el Señor dice que antes vendrán persecuciones y que serán tiempos difíciles. Eso pasará antes de que llegue el final". Las persecuciones y el caos, ya han pasado "a lo largo de la historia y estamos en un tiempo en el que ser cristiano es una herejía cultural".

Una luz en la oscuridad

Eso sí, Jesús no se queda en esa imagen tan oscura del final: "Dios nos dice que no nos preocupemos, que nada irresoluble va a pasar. Nosotros aspiramos a una vida eterna y hay que vivir con serenidad y tranquilidad. La persecución es lo propio de los cristianos. El Señor nos dice que no nos preocupemos y que pondrá palabras adecuadas en nuestra boca cuando nos tengamos que defender".

La persecución es lo propio de los cristianos

Y también nos da palabras de aliento y esperanza: "Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. ¿Qué tenemos que hacer? Ser fieles al mandato del Señor, a los mandamientos, a la oración, a los sacramentos, vivir la caridad con el prójimo".

¿Qué debemos hacer? "Es un tiempo en el que a los cristianos se nos va exigir ser cristianos. Ser cristianos va a ser algo costoso. Hay que hacer la vida normal y seguir adelante en nuestras actividades. No está cerca el final de los tiempos, así que tenemos que tratar bien a la gente, hacer bien nuestro trabajo, seguir adelante".

Cada fin de semana Josetxo Vera, sacerdote y periodista de Pamplona, nos acerca el Evangelio del domingo de una forma sencilla, con estos vídeos de la sección 'Chateando con Dios'. Una muestra más de que el Evangelio sigue hablándonos hoy y nos ayuda en la vida diaria.