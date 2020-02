'Chateando con Dios': La ley que nos ayuda a ser humanos

"El universo, la naturaleza, el espacio interestelar... todo está ordenado. Todo está sometido a leyes, algunas que son desconocidas". Así comienza el sacerdote Josetxo Vera su nuevo vídeoblog de 'Chateando con Dios'. " La gravedad, la rotación del universo... nos vamos encontrando sus leyes. Las plantas dan fruto, los árboles florecen cuando les toca..."

Pero parece que no siempre es así si observamos un poco nuestro mundo: "Solo hay una realidad que no está sometida a leyes y que se pone las leyes a si mismo: el ser humano. Está sometido a las leyes de la vida, pero su organización no. El hombre organiza la sociedad poniéndose leyes".

Conocemos las leyes de tráfico, el código penal, pero "hay otras leyes que están dadas por Dios. Jesús reconoce la ley de Moisés y es la que quiere que cumplamos". En el evangelio del domingo 16 de febrero vemos que "no la va a destrozar, si no que la va a llevar a plenitud. No es malo tener leyes, nos ayudan a conocer el camino que nos corresponde, nos da seguridad -como los semáforos para cruzar la calle-. Y eso pasa con la ley de Dios que nos ama infinitamente".

Nos ayuda a ser humanos

"Esa ley nos da un espacio de seguridad, para que nosotros nos desarrollemos como personas. Nos dice que no podemos matar, o que seamos fieles a nuestra esposa para que nos sea más fácil ser humanos. Se hace menos humano el que roba, el que no dice la verdad... "

Este domingo escuchamos como Jesús dice que "no ha venido a abolir la ley, si no que ha venido a darle plenitud. Moisés había dejado los diez mandamientos, pero los fariseos habían ido sacando sus propios mandamientos. Jesús nos pone unos cuantos ejemplos: habéis escuchado no matarás, pues yo os digo que no os podéis enfadar con vuestro hermano. No se trata solo de no matar, si no de no matar en tu interior".

"Habéis oído: no tomarás a otra mujer como tuya, y el Señor nos dice que no es solo una cuestión de adulterar carnalmente, si no de no hacerlo en tu corazón. Tenemos un corazón con sus pliegues, y que igual puede estar un poco podrido. Nos dice que la ley va sobre el comportamiento de nuestro corazón, sobre lo que hay en nuestro interior".

Josetxo Vera relata también el tercer ejemplo que nos da Jesús: "Es que no jurarás en falso, y Él nos dice 'no juréis en absoluto'. No pongáis a Dios en vuestras cosas humanas como una bandera discutida. No uséis el nombre de Dios en vano".