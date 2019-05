9 ideas para rezar a la Virgen María

El mes de mayo es el mes de la Virgen María. En este mes la Iglesia desea honrar de modo especial a la Virgen; se adornan los altares con flores y se puede tener todos los días algún detalle con Nuestra Señora. Piensa en una 'flor', un regalo que puedas hacerle a la Virgen cada día:

Para poder concretar, el portal Arguments te presenta algunas formas concretas de rezar a la Virgen María durante el mes de mayo -o todo el año-.

1. Rezar a la Virgen al levantarse y acostarse

A las madres les gusta que se les salude por la mañana y se les despida por la noche. A la Virgen -nuestra Madre- también le gusta. Podemos hacerlo rezando tres avemarías y alguna oración, por ejemplo: «¡Oh Señora mía, oh Madre mía…!».

Oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco todo a ti.

En prueba de mi filial afecto te consagro en este día,

mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón,

en una palabra, todo mi ser.

Ya que soy todo tuyo, oh madre de bondad,

guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento

y posesión tuya.

Amén.

Puedes leer el artículo original pinchando aquí.

2. Venerar sus imágenes

En las iglesias, calles, plazas, casas, los cristianos han puesto cuadros e imágenes de la Virgen para que nos sea fácil acordarnos y acudir con frecuencia a Ella. Al ver su imagen y mirarla, podemos decir una jaculatoria, que es una pequeña oración que sirve para rezar. Puede ser de cualquier tipo: Madre, ayúdame; Virgen de Covadonga, del Pilar o la patrona de ciudad, ruega por Nosotros…¡ Puede ser útil tener una imagen de la Virgen en la habitación o en la cartera.

Aquí te dejamos los cuadros más famosos y bellos de la historia de la Virgen María.

3. El «Ángelus» o Reina del Cielo

Muchos cristianos tienen la costumbre de rezar a las doce de la mañana el Ángelus, o en el tiempo pascual el Reina del cielo. Con esta oración le recordamos a la Virgen momentos tan importantes de su vida como la Encarnación y Resurrección de su Hijo.

Reina del cielo, alégrate, aleluya.

Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya.

Ha resucitado según su palabra, aleluya.

Ruega al Señor por nosotros, aleluya.

Goza y alégrate Virgen María, aleluya.

Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.

4. El Santo Rosario

Se van repitiendo las avemarías mientras se meditan los diversos misterios de nuestra Redención. Es una tradición muy arraigada entre los cristianos y vivamente recomendada por la Iglesia. Nos puede ayudar para querer más a la Virgen, y sabemos que a Ella le agrada mucho. Puedes rezarlo con el rosario en audio de Arguments y si quieres detenerte en cada misterio, puedes echarle un ojo a nuestro rosario a través del arte.

5. El escapulario de la Virgen del Carmen

La Virgen prometió a San Simón Stock (siglo XIII) que los que murieran con su escapulario no se condenarían. El llevarlo en el cuello nos recuerda a nuestra Madre y permite acudir a Ella en todo momento. Si todavía no te lo han impuesto puedes preguntar en tu parroquia o a los carmelitas de tu ciudad.

6. Pequeños sacrificios

Preocuparte por un amigo que está pasando un mal momento, visitar a tu abuelo enfermo y ofrecer un pequeño sacrificio cuando comes (tomar más de lo que no te gusta y menos de lo que te gusta, por ejemplo) son formas muy concretas de mostrar tu amor a la Virgen y de rezar. Es la oración del cuerpo.

7. El sábado, dedicado a la Virgen

La Iglesia ha querido señalar el sábado para que honremos a la Virgen. Aparte de vivir mejor las devociones marianas, podemos rezar o cantar la Salve Regina.

8. Las visitas a un santuario mariano

En todo tiempo pero de modo particular durante el mes de mayo, los cristianos visitan los santuarios e imágenes de la Virgen, para honrarla y aumentar así su devoción. Se puede ir rezando el Rosario con espíritu de recogimiento y mortificación.

Algunos santuarios de la Virgen por el mundo:

- Santuario de Fátima, Portugal

- Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, Francia

- Santuario de Nuestra Señora de Czestokowa, Polonia

- Santuario de Nuestra Señor de la Concepción Aparecida, Brasil

- Basílica de Nuestra Señora del Pilar, Zaragoza (España)

9. Las fiestas de la Virgen

A lo largo del año, la Iglesia celebra con gozo las fiestas de la Santísima Virgen. Nosotros debemos unirnos a ese gozo, celebrándolas con alegría. Son los momentos más importantes de la Virgen María en la tierra. El mes de mayo puede ser un buen momento para repasarlas y anotarlas en nuestro calendario para tenerlas en cuenta cuando lleguen. Las principales fiestas de la Virgen a lo largo del año son:

1 de enero: Santa María, Madre de Dios

2 de febrero: La Purificación de Nuestra Señora

25 de marzo: La Anunciación y la Encarnación

15 de agosto: La Asunción al cielo en cuerpo y alma

8 de septiembre: La Natividad de María

8 de diciembre: La Inmaculada Concepción