Primeras palabras de Omella como presidente de la CEE: «Debemos colaborar con el Gobierno»

El cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, ha sido elegido este martes Presidente de la Conferencia Episcopal Española para el cuatrienio 2020-2024. En su primera comparecencia como presidente de la Conferencia Episcopal Española, Don Juan José Omella ha dado las gracias a los obispos por la confianza depositada en él: “Entro en este camino con temblor, porque nunca he sido presidente. Lo haré fijándome en mis predecesores y más concretamente en Don Ricardo, siempre prudente y en comunión con todos, y con gran amor a este mundo que nos toca vivir. No podemos servir a una sociedad o a una iglesia si no amamos”.