El mensaje esperanzador de Padilla por el coronavirus: "Fuerza y mucha fe"

El torero Juan José Padilla ha querido transmitir a través del programa "Unidos en COPE" un mensaje de fuerza y fe para que los españoles superemos la crisis del coronavirus. El diestro ha reconocido que esta siutación "nos ha cogido por sorpresa" pero que Dios nos va a ayudar para que esta situación acabe lo antes posible.

"En estos momentos en los que España se ve afectada por una situación tan crítica, quiero mandar un mensaje de fuerza. Es verdad que esta situación nos ha cogido por sorpresa. Pero hay que tener Fe. En momentos tan difíciles en los que la vida nos golpea de esta manera, son los momentos en los que más debemos agarrarnos en la Fe Yo no concibo la vida sin la presencia del Altísimo. Soy un hombre de fe. Cuando la profesión me ha golpeado muy fuerte, siempre he confiado a Dios. Como cuando estuve cinco meses en una UCI y se temía mucho por mi vida. Siempre entendí que el sufrimiento forma parte de la vida. Debía aceptarlo con humildad y Dios estaba para ayudarme y resurgir", ha señalado Padilla.