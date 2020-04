El vídeo inédito de Rosana, desde Colombia, para 'Unidos en COPE': '''Resistiré' nos ha unido a todos''

Estos días de confinamiento no están siendo fáciles para nadie. Estamos adaptándonos a nuevas rutinas, no podemos salir de casa, tenemos a parte de nuestros seres queridos lejos de nosotros y un sinfín de pequeños grandes detalles que nos han cambiado nuestra manera de vivir. Son muchas las personas que están fuera de su país y todavía no han podido volver a sus hogares por las medidas para erradicar el Covid-19, y uno de ellas es Rosana, que le ha pillado todo en Colombia, mientras grababa un programa de televisión.

''Estoy tremendamente preocupada, porque estar lejos de casa, no dejas de preguntarte como estará el país, la familia. Lo que más tengo es preocupación e impotencia a partes iguales, porque vivo esta situación desde lejos e intento estar informada y en contacto con todos, a pesar del horario, ya que estamos en Colombia a 7 por horas detrás del horario de España'', asegura en 'Unidos en COPE'. ''La música y el deporte es lo que más me está ayudando en este momento tan complicado'', añade.

Precisamente, como ella misma cuenta, en Colombia le llegó la iniciativa de grabar el nuevo himno de 'RESISTIRÉ 2020' y desde allí, ha querido enviarnos sus sensaciones y sentimientos encontrados con todo lo que se ha despertado en la sociedad a raíz de la canción en este 'en un momento tan duro en el que la sociedad ha sido golpeada por el coronavirus.

''La propuesta de 'Resistiré 2020' me llega a través de mi equipo y la recibo de la mejor forma porque es una inyección de energía y alegría para todos en este momento que estamos pasando. Me llega aquí (en Colombia) y se me complica porque estamos encerrados en el apartamento y me tengo que buscar la vida para poder grabarla y poder mandar las voces a tiempo. Por suerte, a través de internet puedo contactar con mi técnico favorito que me dio los mejores consejos para grabar desde aquí. Y, viendo el resultado del vídeo de mis copañeros con todos en casa, es una inyección de espenza que nos llega a todos donde decimos 'esto va a pasar y lo haremos juntos''', explica.