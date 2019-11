Cuando vi la miseria del hombre en el sufrimiento sentí abierto mi corazoón hacia ellos

Estando en el servicio militar como cura ya, que me tocó de aquella generación en el cual hacíamos la mili los curas, fui destinado al hospital Gómez Ulla de Madrid. Y allí el encuentro con el sufrimiento, con la muerte, con suicidios incluso -cosa que en mi casa, en mi tierra nunca me habái enfrentado cone sa problemática-. Entonces pues me abrió el corazón para ir al encuentro de esa gente.