Cuando llego al hospital me encomiendo al Señor en el Sagrario y voy a ver enfermos

Julián Polo:

Los años que llevo la verdad es que ha salido muy pocas veces el tema de Dios con los enfermos. No sé si es que no es gente religiosa, pero en cualquioer caso yo creo que tenemos que ser muy respetuosos en ese tema y yo no tengoni dotes ni cualidades para sacar ni rezar ni hablar de Dios. Así que lo primero que hago cuando llego al hospital es subir a la Capilla y allí me dirijo a Jesús en el Sagrario y procuro prepararme antes de ver a los enfermos.