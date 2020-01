Además d ela Cofradía que allí radica tengo diversas actividades en mi Parroquia

Luis Manuel Alonso:

Con el Párroco empecé a hablar en qué podía ayudar. Él me encaminó un poco hacia las diferentes actividades y desde aquel año hasta hoy ahí estamos colaborando en la media de lo posible. A día de hoy mi labor principal o fundamental en la Parroquia es que soy el Hermano Mayor de la Archicofradía del Santo Entierro que allí radica. Precisamente la Cofradía que fue una de las que me hizo entrar a colaborar en esta Parroquia. En la Cofradía desarrollamos muchísimas actividades y un poco como coordinador General que soy me lleva la mayor parte del tiempo.