Una mujer convertida en el santuario de Medjugorje transforma Londres en Jerusalén

Cada Viernes Santo, una de las plazas más conocidas de Londres, se convierte en la ciudad de Jerusalén para acoger la representación teatral de "La Pasión de Jesús". El espectáculo, recrea los últimos días de su vida, muerte y posterior resurrección. Cada año acuden a la plaza de Trafalgar unas 20.000 personas de todos los credos.

Con motivo de la Semana Santa cristiana, Londres se suma a las celebraciones de Semana Santa, con el apoyo del alcalde musulmán de la capital británica, Sadiq Khan.

La organización familiar The Wintershall Players comenzó a realizar hace nueve años este acto al aire libre, que cada vez reúne a multitudes que desafían al mal tiempo y a la lluvia -tan habituales en Londres- para ver durante más de tres horas y media la historia de Jesús, desde su entrada en Jerusalén el Domingo de Ramos, hasta su resurrección una semana después.

De Klee, acompañada de su madre Ann Hutley, viajó a Medjugorje, un pequeño pueblo de Bosnia-Herzegovina que ha sido lugar de peregrinación católica desde que, en 1981, la Virgen María se mostrase ante seis niños y que, supuestamente, se sigue apareciendo en la actualidad a algunos de ellos.

Eso fue exactamente lo que le ocurrió a de Klee, quien relató a Efe como antes de su peregrinación no era "ni cristiana ni católica" pero cuando fue allí descubrió "que la historia de Jesús es real".

Después de su conversión, Charlotte y su madre se dieron cuenta de que tenían que "empezar a contarle a la gente que esto es realmente verdad" y al primero que se lo relataron fue a su padre, Peter Hutley.

El hombre, con 68 años entonces, viajó también a Medjugorje y a su regresó se lanzó a escribir la historia de Cristo, el guión que daría vida años después a la obra "La Pasión de Jesús" que conmueve cada año a más de 20.000 personas en el corazón de Londres.

