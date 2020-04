Qué significa el Lunes Santo para la Iglesia

Juan Carlos Ramos, sacerdote y director de la Fundación COPE, explica en un vídeo exclusivo para COPE.es qué significado tiene para la Iglesia el Lunes Santo. El religioso señala que "hay que intentar vivir estos días de la Semana Santa siguiendo el Evangelio".

"En el día de hoy, Lunes Santo, seis días antes de la Pascua, encontramos a Jesús en Betania. Betania estaba muy cerca de Jerusalén y él descansaba allí porque vivían Lázaro, Marta y María. La primera lección que podemos sacar es que yo también de alguna manera puedo ser Betania, y dar al Señor un hogar donde él descanse. Donde yo le acompañe. Yo puedo acoger al Señor de la misma manera que Lázaro, Marta y María.

En aquella cena, María derramó sobre el Señor ese perfume de nardo y enjugó sus pies y sus cabellos. Era una señal de agradecimiento porque había devuelto a la vida a su hermano Lázaro. Y el Señor agradece aquel detalle de generosidad. En el otro extremo encontramos a Judas. Él propone vender ese nardo, que puede costar hasta 300 denarios, para dárselos a los pobres. Aclara el Evangelista Juan que Judas no decía esto porque le importaban los pobres, sino porque de ahí sacaba su beneficio.

Judas es el demagogo, el que no quiere entender la generosidad. Judas es el egoista que piensa en sí mismo y quiere descifrar su egoismo echándole en cara a María su detalle de generosidad. El Señor amaba a los pobres y a los más infortunados de este mundo. Y agradece este detalle de generosidad de María.

Nosotros debemos ser generosos. Esa es la otra gran lección de este Evangelio. No hagamos como Judas, buscando una coartada para nuestro egoismo diciendo que no entedemos la generosidad de los demás. Sé sincero contigo mismo y si yo no soy capaz de ser generoso, pido perdón para ser tan generoso como María. Porque sé si soy generoso con el Señor, al final eso me permitirá estar al lado de los más pobres"