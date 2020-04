Ya puedes seguir la oración del Lunes Santo desde casa

LUNES SANTO

Invocación inicial

El guía:

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu

Santo.

Todos:

Amén.

El guía:

Dispongámonos a escuchar la Palabra de Dios acom-

pañando a nuestros hermanos que están sufriendo las

consecuencias de esta pandemia.

Escucha de la Palabra de Dios

Evangelio Jn 12, 1-11

Déjala; lo tenía guardado para el día de mi sepultura

El lector:

Escuchad ahora, hermanos, las palabras del santo

Evangelio según san Juan.

Todos:

Gloria a ti, Señor.

El lector:

SEIS días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, don-

de vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre

los muertos. Allí le ofrecieron una cena; Marta servía,

y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa.

María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y

costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su

cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume.

Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a

entregar, dice:

«¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos

denarios para dárselos a los pobres?».

Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino

porque era un ladrón; y como tenía la bolsa, se llevaba

de lo que iban echando.

Jesús dijo:

«Déjala; lo tenía guardado para el día de mi sepultura;

porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros,

pero a mí no siempre me tenéis».

Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba

allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a

Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos.

Los sumos sacerdotes decidieron matar también a

Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les

iban y creían en Jesús.

Palabra del Señor.

Todos:

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se hace un momento de silencio reflexivo. Piensa por un mo- mento en la escena del Evangelio y descubre con qué personaje

te identificas, qué te sugiere la palabra de Jesús «porque a los

pobres los tenéis siempre con vosotros» y pregúntate cómo

cuidas a los que peor lo pasan en estos momentos.

Oración dominical

El guía:

Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su

divina enseñanza, nos atrevemos a decir:

Y todos juntos dicen el Padre nuestro.

Oración final

El guía:

CONCÉDENOS, Dios todopoderoso,

que, quienes desfallecemos

a causa de nuestra debilidad,

encontremos aliento en la pasión de tu Hijo Unigénito.

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Todos:

Amén.

Oración - 275

El guía dice, mientras todos hacen la señal de la cruz:

El Señor nos bendiga,

nos guarde de todo mal

y nos lleve a la vida eterna.

Todos:

Amén.

Descárgate la guía de la Iglesia española para participar en los oficios de Semana Santa desde casa