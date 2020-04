Ya puedes seguir la oración del Martes Santo desde casa

MARTES SANTO

Invocación inicial

El guía:

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu

Santo.

Todos:

Amén.

El guía:

Dispongámonos a escuchar la Palabra de Dios acom-

pañando a nuestros hermanos que están sufriendo las

consecuencias de esta pandemia.

Escucha de la Palabra de Dios

Evangelio Jn 13, 21-33. 36-38

Uno de vosotros me va a entregar... No cantará el gallo antes de

que me hayas negado tres veces

El lector:

Escuchad ahora, hermanos, las palabras del santo

Evangelio según san Juan.

Todos:

Gloria a ti, Señor.

El lector:

EN aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus

discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio

diciendo:

«En verdad, en verdad os digo: uno de vosotros me

va a entregar».

Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por

no saber de quién lo decía.

Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a

la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas

para que averiguase por quién lo decía.

Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le

preguntó:

«Señor, ¿quién es?».

Le contestó Jesús:

«Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado».

Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el

Iscariote.

Detrás del pan, entró en él Satanás. Entonces Jesús

le dijo:

«Lo que vas a hacer, hazlo pronto».

Ninguno de los comensales entendió a qué se refería.

Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que

Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta

o dar algo a los pobres.

Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente.

Era de noche.

Cuando salió, dijo Jesús:

«Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es

glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también

Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará.

Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me

buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora

a vosotros:

“Donde yo voy no podéis venir vosotros”».

Simón Pedro le dijo:

«Señor, ¿adónde vas?».

Jesús le respondió:

«Adonde yo voy no me puedes seguir ahora, me

seguirás más tarde».

Pedro replicó:

«Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi

vida por ti».

Jesús le contestó:

«¿Conque darás tu vida por mí? En verdad, en verdad

te digo: no cantará el gallo antes de que me hayas

negado tres veces».

Palabra del Señor.

278 - Martes Santo

Todos:

Gloria a ti, Señor Jesús.

Se hace un momento de silencio reflexivo. Piensa por un mo-

mento en la escena del Evangelio y descubre con qué personaje

te identificas, qué te sugieren las palabras de Pedro, confiado en

sus solas fuerzas «Daré mi vida por ti», y la respuesta de Jesús,

que le avisa de su debilidad «¿Conque darás tu vida por mí?».

Esta situación que vivimos nos pone ante nuestras limitaciones

y nos llama a poner nuestra confianza en Dios.

Oración dominical

El guía:

Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con-

fiadamente la oración que Cristo nos enseñó:

Y todos juntos dicen el Padre nuestro.

Oración final



El guía:

DIOS todopoderoso y eterno,

concédenos participar de tal modo

en las celebraciones de la pasión del Señor,

que merezcamos tu perdón.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Todos:

Amén.

El guía dice, mientras todos hacen la señal de la cruz:

El Señor nos bendiga,

nos guarde de todo mal

y nos lleve a la vida eterna.

Todos:

Amén.

