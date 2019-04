Los presos se emocionan en el lavatorio de pies del Papa

El Papa Francisco ha celebrado los Santos Oficios del Jueves Santo en la cárcel de Velletri -Italia-. Durante la liturgia, en el tradicional lavatorio, ha lavado los pies ha 12 presos. Nueve italianos, un brasileño, un marroquí y un preso nacido en Costa de Marfil.

Tal y como ha relatado la corresponsal de COPE en Italia y el Vaticano Eva Fernández, alguno de los presos no ha podido evitar llorar de emoción tras el gesto del Papa. Ha lavado los pies a cada uno de ellos, después se los ha besado y ha mirado a la cara a cada uno de ellos.

No me acostumbro a este momento. El #Papa lava los pies, los besa y mira con ternura a cada uno de los 12 presos de la cárcel de #Velletri. Alguno no ha podido contener el llanto.#JuevesSanto