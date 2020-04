José Luis Restán subraya la importancia de “celebrar la gran victoria de la Resurrección” en Semana Santa

José Luis Restán, director editorial de COPE, nos habla sobre la Semana Santa en este año en el que será bastante diferente para todo el mundo debido al confinamiento obligado por el coronavirus.

“Para mí la Semana Santa es un tiempo de serena intensidad, porque de la mano de la liturgia recorres la magnitud del drama de nuestra vida, percibiendo que hay un hilo de oro que le da sentido. Y ese hilo de oro no es otro que el amor de Dios que se manifiesta clamorosamente en la cruz en estos días”.

El comunicador también subraya el aspecto social de estas fechas: “Es un tiempo de comunidad, de familia y de la que es iglesia doméstica y de la comunidad cristiana. La liturgia estos días me parece preciosa, y más preciosa todavía si uno la puede vivir con aquellos que son tus verdaderos amigos en el camino de la vida. Me parece imponente, por ejemplo, el gesto del viacrucis que cada año hasta ahora he podido realizar en los Jardines de la Herrería, en el entorno del Monasterio de San Lorenzo del Escorial con los textos del gran poeta cristiano Charles Peguy.”

Restán también señala que la Semana Santa es una época propicia para disfrutar de la cultura. “Son días también para leer tranquilamente. Yo hago una recomendación: el ‘Jesús de Nazaret’ de Joseph Ratzinger, que es una auténtica maravilla. Son días también para contemplar el arte. Este año no vamos a gozar de la presencia de nuestros magníficos pasos procesionales en las calles de nuestras ciudades, pero siempre podremos oír ‘El Mesías’ de Händel con amigos o en soledad, o también ‘La Pasión’ de Johann Sebastian Bach. O contemplar tantas imágenes del arte ligadas a los misterios que celebramos estos días.

Sin embargo, subraya la importancia de lo que se conmemora en Semana Santa: “Sobre todo celebrar la gran victoria de la Resurrección. No perder el aroma y la luz de esta victoria de Cristo, que es el fundamento y la raíz de nuestra fe.” Y concluye remarcando que “la última palabra sobre nuestra vida no la tiene ni la enfermedad, ni ninguna circunstancia, la tiene el amor de Dios, que ha pasado por la muerte y que ha vencido en la resurrección”.