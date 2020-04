Ángel Expósito recuerda a los santos y superhéroes de Malí o Kamerun: "Para ellos la Semana Santa es siempre"

Ángel Expósito, director del programa 'La Linterna' de la Cadena COPE, define la Semana Santa de este año como "extraña", ya que estaremos en casa cumpliendo con el aislamiento que decretó, entre otras medidas, el Gobierno de España. Un confinamiento para paliar la extensión del coronavirus, que cada día nos ofrece nuevas cifras demoledoras.

El comunicador expone en este vídeo tres claves:

1) En esta primera clave nos habla de diferentes recuerdos: "lo primero que me viene a la cabeza, siendo un niño, es aquella madrugada en Sevilla de la mano de Juan y de Tere: impresionante". Por otro lado, la Semana Santa de "hace un par de años por las calles de Cádiz, en la puerta de la Catedral de Cádiz". Y por último, recuerda del año pasado "el pregón de Semana Santa del Cristo de los Alabarderos, con la Guardia Real en la Catedral Castrense, en Madrid".

2) En el punto 2 tiene claro que lo que hay que recordar es que "la Semana Santa no se cancela". Son unos días que este año todos los españoles viviremos de forma muy diferente, ya que no se puede salir de casa y por lo tanto "se cancelan las procesiones y las concelebraciones, pero no la Semana Santa en sí".

3) Por último, "y hablando de Santos", nos enseña todas esas caretas que salen en el vídeo detrás de él. Estas hacen referencia a muchas personas que ha conocido en diferentes partes del mundo como Malí, Kamerún, el Chad... "me acuerdo de tantos santos y superhéroes que de verdad esa gente sí que se merece todo tipo de celebraciones y de recuerdos". Expósito subraya que "para ellos la Semana Santa no dura siete días, para ellos la Semana Santa es siempre".