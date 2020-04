Adolfo Arjona: “La Semana Santa es el cúmulo de recuerdos de una adolescencia feliz”

Adolfo Arjona, director de COPE Andalucía, reflexiona en este vídeo sobre cómo va a vivir esta atípica Semana Santa en confinamiento debido a las limitaciones de movilidad decretadas en el marco del estado de alarma por la rápida expansión del coronavirus que estamos padeciendo en España y en la inmensa mayoría de los países del mundo.

“La Semana Santa en Andalucía está muy ligada a la adolescencia de todos nosotros. Es el momento del despertar de la primavera, cuando en casa nos permitían llegar un poco más tarde. Era el momento de relacionarnos con las chicas, que esos días se arreglaban particularmente para salir a ver las procesiones. Con quince o con dieciséis años, con nuestro traje de chaqueta azul marino y camisa blanca íbamos a sacar un trono”.

La celebración religiosa le servía Arjona y a los jóvenes de su generación también para socializar: “Sacar un trono era el punto de encuentro con el amigo con el que no te veías desde hacía un año. La Semana Santa para mí no es más que el cúmulo de recuerdos de una adolescencia feliz en Málaga.”

Pero la Semana Santa también constituye para el locutor un punto de inflexión en el calendario: “Ha sido para mí una manera casi de arranque anual, no solamente por fervor personal sino incluso como obligación profesional. Fuera cual fuera el destino donde me encontrara, venir a Málaga para retransmitir la Semana Santa a los oyentes de la radio ha sido como un momento de arranque anual”. Y concluye: “Este año no va a ser diferente. Por tanto, cada día te contaré cómo suena la Semana Santa en Málaga”.