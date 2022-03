Católicos y Científicos: «Matías Díaz Padrón»

El Dr. Matías Díaz Padrón, con quien he tenido el honor de compartir tertulia en el Ateneo de Madrid en varias ocasiones, se declara sin ambages un católico practicante de los de toda la vida. Hemos hablado de la compatibilidad ciencia-fe en varias ocasiones: él no entiende cómo puede haber gente que vea problema en ello. Esto, unido a su condición de prestigioso científico, le hace sumamente interesante como antídoto al discurso laicista imperante en nuestra sociedad, en virtud del cual no hay científicos católicos en la España contemporánea, no se puede ser católico y científico, o no se puede estudiar en un colegio religioso confesional católico y llegar a ser alguien en el ámbito científico.

Matías nació en Valverde (El Hierro) en 1935. Obtuvo el título de Doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis sobre la Pintura flamenca del siglo XVII en España recibió Cum laude y el Premio Extraordinario de Doctorado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. De 1967 a 1976 fue profesor en las cátedras de Historia del Arte Moderno y Contemporáneo de las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid. En 1970 se incorporó al Museo del Prado como conservador, donde se encargó de la revisión y estudio de los depósitos de pintura, cuyo resultado fue el hallazgo de numerosas obras inéditas, de la realización del catálogo y comisariando diversas exposiciones.

Llegó a ser Conservador Jefe del Departamento de Pintura Flamenca y Holandesa del Renacimiento y Barroco del Museo Nacional del Prado, cargo que ocupó hasta 2005, y Consejero Técnico del mismo. Realizó los catálogos razonados sobre la pintura flamenca del siglo XVI de la pinacoteca madrileña. Ha sido comisario de exposiciones internacionales como la celebrada en conmemoración del IV centenario del nacimiento de Rubens en 1977, Europalia 85, Splendeurs d’Espagne et les villes belges 1510-1700 y Rubens y su siglo, celebrada en México en 1998 y en Ferrara en 1999, entre otras.

Su valía científica le llevó en 1980 a obtener la plaza de colaborador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y tan sólo dos años después la de conservador de Pintura Flamenca y Holandesa del Museo del Prado. Entre 1989 y 1995 impartió cursos de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido también profesor de la Escuela Superior de Conservación-Restauración de Bienes Culturales (1965-1975), y ponente en congresos nacionales e internacionales y seminarios diversos, habiendo sido sus investigaciones publicadas en revistas como Archivo Español de Arte, Goya; Revista de Historia y Arte, Revue Belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, Philostrato y Revista de Historia y Arte o Anuario de Estudios Atlánticos, entre otras. A él se deben también las monografías ‘El Siglo de Rubens en el Museo del Prado’, ‘Van Dyck en España’ y la más reciente ‘Jacob Jordaens y España’. Su producción científica se cifra en más de cuarenta monografías y más de trescientos cincuenta artículos en revistas especializadas.

Una carrera premiada

Entro otros títulos, premios y distinciones cuenta en su haber con ser Académico de la Académie Royale d’Archéologie de Belgique y de la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, en Canarias, Comendador de la Orden de Leopoldo II de Bélgica, Premio Europa Nostra de Investigación 2014 por su monografía Van Dyck en España, Premio Canarias 2008, Máster de Oro por el “Forum de Alta Dirección”, Premio Gabarrón 2007, por su aportación a la Historia del Arte y a la Conservación-Restauración, Medalla de Oro de Canarias 2002. Igualmente, es integrante de la Real de San Miguel Arcángel de Santa Cruz de Tenerife y se le ha concedido la medalla de oro del Gobierno de Canarias, la orden de Andrés Bello de Venezuela y la encomienda del Ministerio de Agricultura y premio Amador 2021 en la isla de El Hierro, entre otras distinciones.

Tal vez el último de los homenajes recibidos hasta ahora haya sido el de la Asociación Amador de Frontera que le concedió el Premio 2021 en la modalidad individual, al tiempo que eI Ayuntamiento de Valverde de El Hierro le otorgó la Medalla Municipal de Honor en su máxima categoría de oro, y el nombramiento de Hijo Predilecto “por los extraordinarios méritos que concurren en su persona y dilatada biografía y currículum profesional y científico que ostenta, siendo un orgullo para los vecinos del municipio”. Su alcalde, Antonio Chinea, y la concejal de Cultura, Rosana González, destacó de Matías que “ha sabido, con esfuerzo y constancia, llegar muy lejos en el mundo de la cultura y el arte, y siempre llevando consigo el nombre de nuestro municipio”.

De destacar en su bibliografía son los siguientes títulos:

• Splendeurs d'Espagne et les villes belges (1500-1700), cat. exp., Bruselas, Crédit Communal, 1985.

• El siglo de Rubens en el Museo del Prado. Catálogo razonado de pintura flamenca del siglo XVII, Barcelona, Editorial Prensa Ibérica, y Madrid, Museo del Prado, 1995.

• Catálogo de pinturas. Escuela flamenca del siglo XVII, Madrid, Museo del Prado y Patronato Nacional de Museos, 1975.

• Pedro Pablo Rubens (1577-1640): exposición homenaje, cat. exp., Madrid, Patronato Nacional de Museos, 1977.

• David Teniers, Jan Brueghel y los Gabinetes de Pinturas, Madrid, Museo del Prado, 1992. En colaboración con Mercedes Royo-Villanova.

Para hacerse una idea de su trabajo pueden verse sus publicaciones en el Instituto Moll (Centro de investigación de pintura flamenca), del que es Presidente de Honor. Ademas, hay más información sobre él en la web del Museo del Prado.

Otro hecho concreto que demuestra que ciencia y fe son compatibles en la Iglesia Católica de la España del siglo XX.

CONTRA FACTUM NON VALET ARGUMENTUM